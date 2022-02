Gator i centrala Vimmerby stängs av i månader – här är orsaken

Så här såg det ut under det akuta grävarbetet i höstas.

Nya vägar för att ta sig fram. Det får Vimmerbyborna och besökare hitta de närmaste månaderna. Bakgrunden är att Vimmerby Energi & Miljö AB ska byta ut befintliga VA-ledningar i två områden samtidigt.

Under hösten 2021 utförde VEMAB ett akut grävarbete på en del av Rönnbärsgatan i Vimmerby. Nu kommer VEMAB att fortsätta arbetet med de befintliga VA-ledningar både och väst om det tidigare arbetsområdet.

"Arbetet kommer påverka trafiken och framkomligheten främst på Rönnbärsgatan, Norrtullsgatan och Sveagatan", skriver VEMAB på sin hemsida.

Både Norrtullsgatan och den östra delen av Rönnbärsgatan kommer vara avstängd under hela arbetstiden. När det gäller den västra delen av Rönnbärsgatan kommer ett körfält hållas öppet under byggnationen. Sveagatan kommer vara helt avstängd under viss tid av arbetstiden.

Vattnet stängs av

Under arbetets gång kommer vattnet stängas av i omgångar, meddelar VEMAB.

"Vid planerade avstängningar kommer berörda fastigheter kontaktas innan. Det föreligger även en viss risk att vattnet kan stängas av akut om behovet finns", skriver det kommunala bolaget.

Berörda ska därför gärna förbereda sig genom att fylla upp vatten i kannor och hinkar i förväg.

"Blir vattnet brunt så spola tills vattnet är klart igen innan du dricker det", skriver VEMAB.

Arbetet beräknas starta den 1 mars och fortgå i cirka två månader. Berörda fastighetsägare är informerade.