Loppis till förmån för Min stora dag – Carita hoppfull om att nå drömsumman

Carita Thörn har under flera år arrangerat evenemang där pengar på olika sätt samlats in till föreningen Min stora dag. Under pandemin har det inte gått att arrangera insamlingar som vanligt, men nu står det klart att det i mars blir loppis i Folkets park igen. Med de pengar som kommer in under loppisen tror Carita att hon kommer passera målet på 300 000 insamlade kronor.