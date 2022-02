LARMET: Dramatisk ökning av smuggelhundar till Sverige

Aldrig tidigare har så många smuggelhundar stoppats vid den svenska gränsen som under 2021. Foto: Tullverket.

Tullverket har aldrig någonsin stoppat så många hundar från att föras in i Sverige som under 2021. Under förra året stoppades 523 hundar, de allra flesta vid gränsen i södra Sverige. Året innan stoppades 294 hundar. Det visar ny statistik från Tullverket som sett att hundsmuggling blivit alltmer intressant för kriminella.