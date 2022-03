Nu har VEMAB inlett det omfattande jobbet – så länge väntas det pågå

Under förra året utförde Vimmerby Energi & Miljö AB ett akut grävarbete på en del av Rönnbärsgatan i Vimmerby. På tisdagen inleddes det fortsatta arbetet med utbyte av befintliga VA-ledningar. Detta görs samtidigt i två områden, både öst och väst om tidigare arbetsområde.

Syftet med arbetet är enligt VEMAB:s hemsida att ”framtidssäkra våra ledningar”, och det beräknas pågå i omkring två månader.

Så stängs gatorna av

Arbetet kommer påverka trafiken och framkomligheten främst på Rönnbärsgatan, Norrtullsgatan och Sveagatan. Där avstängning sker enligt följande:

Norrtullsgatan och östra delen av Rönnbärsgatan kommer vara avstängda under hela arbetstiden, på västra delen av Rönnbärsgatan kommer ett körfält hållas öppet under byggnationen och Sveagatan kommer vara helt avstängd under viss tid av arbetstiden.

Berörda fastighetsägare ska enligt VEMAB vara informerade.