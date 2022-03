LÄNET: MAN SKOTTSKADAD I HANDEN

Det var strax före halv åtta nu på kvällen som polisen får in ett larm via SOS. Det var en man som har blivit skottskadad i handen och fördes med privatbil till länssjukhuset. Polise har nu spärrat av ett område i Trekanten där skjutningen skedde. – Vi har haft inledande förhör med mannen. Och vi håller på att skaffa oss en bild av läget, säger Filip Anas, presstalesperson på ledningscentralen. Just nu är polis på plats och söker efter spår med vapenhundar.