Nytt bränslerekord – dieseln över 25 kronor

Orsaken till den kraftiga höjningen kommer av att oljepriserna skenat på måndagsmorgonen. Priset på ett fat Nordsjöolja ligger på cirka 134 dollar, vilket är den högsta nivån sedan 2008. Orsaken till det är Rysslands invasion av Ukraina.

Nya sanktioner mot Ryssland kan komma och Ryssland är världens näst största producent av olja efter Saudiarabien.

På måndagsmorgonen låg en liter bensin på 22,04 kronor per liter. Dieseln kostade samtidigt 25,47 kronor per liter. Priserna har ökat med 70 respektive 65 öre per liter.