Ann Catrin kraftsamlar för att möta behoven hos flyktingarna: ”Det är vi som måste hjälpa”

Initiativen för att hjälpa flyktingar som kommer till oss från krigets Ukraina är många. I Storebro, dit många flyktingar som kommer till Vimmerby kommun förmodligen kommer att bo, har Ann Catrin Nilsson tagit ett initiativ till en samordnad hjälpinsats, men väntar med att börja samla in saker tills flyktingarna är på plats och det syns vilka behov som finns. – Det är vi som måste hjälpa, och då måste vi gå man ur huse och försöka se vad just vi kan hjälpa till med, säger hon till vår tidning.

Ann Catrin Nilsson från Storebro är van vid att arbeta med och organisera hjälpinsatser. Efter att under nittiotalet arbetat med hjälp och bistånd till länder som Rumänien, Polen, Vitryssland och Ukraina kändes det självklart att göra något för att hjälpa de flyktingar som nu börjar komma till oss från krigets Ukraina.

– Det är egentligen inte något märkvärdigt utan bara det att som jag förstått är det nästan säkert att det kommer att bli flyktingboende i Storebro. Då tänker jag att när väl de familjerna kommer så kommer det finnas ett stort behov.

Än så länge vill dock Ann Catrin att man sitter lite still i båten gällande att samla in kläder och leksaker och så vidare.

– Det finns så många givmilda som vill hjälpa till, men det kan bli lite kaos tänker jag, så man behöver organisera upp mottagandet. Det är inte lönt att samla in något än, därför att vi vet ju inte hur familjerna som kommer ser ut. Det kanske är äldre kvinnor, eller småbarn. Man kan inte bara börja rensa på vinden och komma med tre kassar klackskor. Alla vill ju hjälpa till och det är fantastiskt, men det måste ske under organiserade former!

Arbetar med att hitta lokal för insamling – vill bilda stödgrupp

Innan det kommer människor på plats försöker Ann Catrin förbereda så mycket som möjligt och för bland annat diskussioner med svenska kyrkan om att använda deras lokal som uppsamlingsplats och depå för hjälpinsatserna.

När det blir klart med en lokal att använda som insamlingsplats och knytpunkt är nästa steg att bilda en sorts stödgrupp tror Ann Catrin. Hon har redan pratat med lite folk och bland annat pratat med en kvinna som kan prata både ukrainska och ryska.

– Jag vet också att det redan bildats en sorts krisgrupp i Vimmerby, har man tur kanske man kan få slinka med där som någon slags volontär för att ta vara på deras kompetens. Men vi får börja organisera lite mer när vi vet mer.

”Det är vi som måste hjälpa”

– Det här grundar jag på vad jag hörde migrationsverkets chef säga nyligen – att det här är en flyktingvåg som vi aldrig sett förut. Då kommer det bli så att alla måste hjälpa till. Det går inte säga att migrationsverket ska fixa det själva, för det kommer de inte greja. Det är vi som måste hjälpa, och då måste vi gå man ur huse och försöka se vad just vi kan hjälpa till med.

Den som vill Ann Catrin att hjälpa flyktingarna som kommer till Storebro kan hålla koll i Facebookgruppen som heter ”I Storebro så……”. Där uppdaterar Ann Catrin om läget och organisationen kring hjälpen.