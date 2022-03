Lokala företaget skänker del av omsättningen till flyktinghjälpen

Ukrainas öde berör, och det är många som nu drar sitt strå till stacken för att hjälpa alla de som drabbas av krigets fasor.

Klädkedjan Sandström, med tio butiker i Vimmerby, Västervik, Kisa, Linköping (två), Norrköping, Jönköping, Tranås, Motala och Vetlanda, har beslutat att skänka tio procent av hela företagets omsättning i morgon, torsdag.

”Känns extra viktigt”

– Det som händer i Ukraina griper tag i en något alldeles oerhört – de slåss ju för vår frihet också. Därför känns det extra viktigt att göra något, säger butiskkedjans vd Mikael Sandström.

– Om det är något som behövs nu så är det att ta hand om alla de människor som flyr för sina liv, vilket gjorde att vårt val till slut föll på UNHCR och deras flyktinghjälp.

Summan dubblas

Summan som Sandströms skänker under torsdagen kommer dock i själva verket bli dubbelt så stor. Akelius Foundation stöttar nämligen Sverige för UNHCR:s insamlingar genom att garantera en fördubbling av de pengar som kommer in under hela mars månad.

– Jag vill inte ange någon summa som vi siktar på, men självklart hoppas vi få in en hel del pengar och vill skänka så mycket som möjligt, säger Mikael Sandström.