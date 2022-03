Caritas dröm nästan nådd – 299 000 kronor insamlade till sjuka barnen

Helgens loppis i Folkets Park tog Carita Thörn ett stort steg närmara drömmålet. Nu fattas det 1 000 kronor innan hon har samlat in 300 000 kronor till stiftelsen Min Stora Dag. Foto: Privat

Under flera år har Carita Thörn samlat in pengar till organisationen Min Stora Dag. Efter helgens loppis i Folkets Park i Vimmerby har hon nu bara 1 000 kronor kvar till sitt mål 300 000 kronor.

– Jag får sätta in dem själv, för dit ska jag, säger hon och skrattar.