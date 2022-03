ABBA får regeringens musikexportpris – Vimmerbydottern var nominerad

Juryns motivering löd:

"Det är inte varje dag BBC flyttar en nyhetssändning för att premiära ny pop. Men, så stort blev det när ABBA presenterade sina första nya sånger på hela 40 år. Plötsligt var en av historiens största popmusikmakare tillbaka. ABBA:s återkomst med albumet ”Voyage” blev inte bara en av pophistoriens största, mest överraskande och bejublade, den slog också nya rekord. Fullängdaren nådde topplistans topp i 18 länder och gav kvartetten dess högsta listplacering för album någonsin i USA samt blev årets mest sålda i Tyskland. Framgången var som störst i England. Bara Beatles och sex andra akter har nått förstaplatsen fler än de tio gånger som ABBA gjorde hösten 2021. ”Voyage” blev det snabbast säljande albumet någonsin på 2000-talet i samma land. På tre dagar såldes dessutom en kvarts miljon biljetter till gruppens kommande, omtalade och spektakulära avatar-scenshow i London som har premiär våren 2022. I år är det 50 år och över 400 miljoner sålda skivor sedan ABBA bildades. Det Agnetha, Björn, Benny och Annifrid påbörjade 1972 blev ett första stort steg i historien om den svenska musikframgången globalt. Thank you for the music!", skriver regeringen.