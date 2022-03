Ny prognos: Rekordstor efterfrågan på arbetskraft

Efterfrågan på arbetskraft kommer att vara rekordhög under våren. Svenska arbetsgivare rapporterar en sysselsättningstrend på plus 38 procent för det andra kvartalet 2022 vilket innebär att man tror på rekordmånga nya jobbtillfällen, visar en ny prognos

ManpowerGroup har presenterat sin nya arbetsmarknadsbarometer. Den pekar på en kraftig tillväxt i samtliga branscher och regioner – samtidigt som många osäkra omvärldsfaktorer kan påverka utfallet.

Prognosen visar att svenska arbetsgivare rapporterar en sysselsättningstrend på plus 38 procent för det andra kvartalet 2022.

– Det här är makalösa siffror för svensk arbetsmarknad, som pekar på att den snabba återhämtningen efter pandemitappet håller i sig. Samtidigt så genomfördes undersökningen före kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland. Detta kan komma att påverka den svenska ekonomin med ökad inflation och dämpad tillväxttakt, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.

Rekordhög takt i jobbtillväxten

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ligger på hela plus 38 procent för andra kvartalet, vilket innebär ett uppsving på fyra procentenheter från föregående kvartals rekordprognos som låg på plus 34 procent. Detta innebär att svenska arbetsgivare fortsatt väntar sig en rekordhög takt i jobbtillväxten under 2022. Mätningen utfördes under perioden 1 januari–7 februari 2022, före Rysslands invasion av Ukraina.

Motsvarande period förra året väntade sig arbetsgivarna ingen jobbtillväxt alls med en sysselsättningstrend på minus 1 procent.

Oblanas innebär utmaning

– En utmaning vi står inför är att de jobbtillfällen som skapas inte nödvändigtvis är samma som försvann i pandemin, vilket skapar en obalans mellan den kompetens som efterfrågas och den kompetens som finns att tillgå. Det kommer samtidigt att vara arbetstagarens marknad i vår – de som väljer att byta jobb har stora möjligheter att trycka på för bättre löner och förmånligare villkor, både nu och i framtiden, säger Mikael Jansson.

Samtliga branscher i Arbetsmarknadsbarometern visar positiva jobbprognoser. Starkast prognos kommer från arbetsgivare i bank-, finans- och fastighetsbranschen som rapporterar en sysselsättningstrend på hela plus 59 procent. Även arbetsgivare inom tech och kommunikation är rejält optimistiska med en jobbprognos på plus46 procent.