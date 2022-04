Succé för insamlingen till Ukraina – "Då hade jag tårar i ögonen"

Lifvens var ett av banden som medverkade under välgörenhetskonserten där drygt 71 000 kronor samlades in till förmån för krigets offer i Ukraina. Foto: Privat

Idol-Amenas ”Somewhere over the Rainbow” som framfördes tillsammans med Kalle Sellbrink på akustisk gitarr fick stående ovationer och drog ner kvällens längsta applåd. Foto: Privat

Tanken som föddes i en lift i Stöten utvecklade sig till en välgörenhetskonsert med Lifvens och Forum som arrangörer.

Patric Engqvist fick ihop ett brett startfält med artister, värdar och Live Audio Group of Sweden från Vimmerby som ställde upp med ljud- och ljusproduktion – som alla ville bidra under parollen ”tillsammans för Ukraina och för en fri värld”.

– Alla gjorde ett grymt jobb, säger Patric Engqvist berömmande.

Jättenöjd med gensvaret

177 personer var i publiken och det kom in sammanlagt 71 360 kronor sedan även bidrag via swish räknats in. Alla intäkter går oavkortat till Röda Korsets arbete i Ukraina.

– Vi hade gått ut via Lifvens Facebooksida och pushat för konserten och uppmanat de som inte var på plats att skänka en slant. När kvällen började var vi uppe i 3 000 kronor, som steg till 15 700 under de tre timmar konserten pågick. Det tycker jag är fantastiskt bra, säger Patric Engqvist.

”Hade tårar i ögonen”

Patric Engqvist är jättenöjd med kvällen som helhet, men kan inte låta bli att lyfta fram särskilt speciellt ögonblick – när Amena Alsameai sjöng ”Somewhere over the Rainbow” ackompanjerad av Kalle Sellbrink på akustisk gitarr.

– Det var knäpptyst i lokalen och när låten slutade blev det stående ovationer. Amena drog ner kvällens längsta applåd. Då hade jag gåshud och tårar i ögonen, säger Patric Engqvist.