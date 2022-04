Rådjursolyckorna ökar – sju krockar bara under gårdagen

Under mars var det närmare 170 rådjursolyckor i länet. Bara under gårdagen var det sju rådjur som kördes på i Kalmar län.

Under gårdagen var det tre olyckor med rådjur på Öland, en på E22 i närheten av Mönsterås och en närheten av Örsjö. Under söndagen var det också rådjursolyckor i Gamleby och i Oskarshamn. Och det är numera rätt vanligt. Under mars månad var det närmare 170 olyckor, mer än fem om dagen, enligt Nationella viltolycksrådet.

Färre vildsvins- och älgolyckor

En teori är att fokus bland jägare har varit att jaga vildsvin. Och att man inte hunnit med rådjursjakten. Statistik ger också stöd för den tanken. I alla fall om man ser till antalet olyckor med vildsvin. I mars 2021 var det 28 vildsvinsolyckor i länet, samma månad i år var det 6. Även olyckor med älg har mer än halverats under mars månad i år jämfört med 2021.