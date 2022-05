BILFÖRETAG I VIMMERBY UTÖKAR MED NYTT MÄRKE

Mikael Carlsson är glad för att Ford kommer in i Holmgrens Bils sortiment. Foto: Jakob Karlsson

Bilföretaget Holmgrens Bil utökar portföljen i Vimmerby och tar in Ford i sitt sortiment. – Det är givetvis roligt, säger platschefen Mikael Carlsson.

Under 2022 genomför Ford i Sverige strategiska och stora förändringar i nätverket. Antalet återförsäljaren minskar till att endast bestå av fem återförsäljare med ansvar för större kluster.

Totalt blir det 66 försäljningspunkter.

"Syftet är att skapa ett högre fokus på Ford-varumärket och öka såväl i marknadsandelar som i lönsamhet", står det att läsa i pressmeddelandet.

– Vi genomför denna förändring för att skapa ett större fokus på Ford-affären i Sverige tillsammans med våra återförsäljare. Vi har stora ambitioner i att öka våra marknadsandelar i landet på såväl person- som transportbilssidan och en viktig nyckel till detta är att ha en organisation som är dedikerad, fokuserad och som verkligen vill satsa på Ford, säger John Hurtig, vice vd och försäljningschef på Hedin HMC Motor Company, som för ett drygt år sedan förvärvade Ford Motor Company AB.

"En styrka"

Det här innebär att Holmgrens Bil i Vimmerby, tillsammans med en rad andra orter, får in Ford på både försäljning- och servicesidan.

"Det här känns otroligt roligt", skriver Holmgrens Bil på sin hemsida.

– Det är givetvis roligt med ett nytt märke in. Ford är en jätteviktig del på transportbilsidan och alla märken vi får in är positivt. Det är en styrka att få in Ford, säger Mikael Carlsson, platschef på Holmgrens i Vimmerby.

Totalt har Holmgrens Bil 16 anläggningar på 14 orter i Sverige.