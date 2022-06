Nu har Brödernas öppnat i Västervik – så har det gått sedan starten

Nyligen öppnade Brödernas upp sina portar i Västervik. Det skedde rakt in i högsäsongen. Rutiner, personal och teamkänslan ska på plats för att möta sommaren som innebär högt tryck och många gäster. – Det gäller att vi är förberedda till max, säger Fredrik Engstrand, Area Manager för Brödernas mittregion.

Brödernas är en restaurangkedja som startades 2016 och har sedan dess expanderat i landet. Nu kom turen till Västervik som lagom till sommaren fick en egen Brödernas. Men för att öppna upp direkt i högsäsong krävs mycket planering. Särskilt med tanke på den personalbrist som råder i hela restaurangbranschen.

Hur har ni löst det?

– Vi öppnar rakt in i högsäsong och det blir som en annan förberedelse lite grann. Normalt sett när man öppnar är det också fullt men man landar lite i hur det kommer att vara framöver efter några veckor. Sen är det jättesvårt att rekrytera inte bara här utan i hela landet. Vi ska på en kort period rekrytera en stor grupp. Men vi har ändå fått ihop en stor grupp på cirka 20 anställda så nu gäller det bara att vi blir sammansvetsade. Sen har vi ett supportteam som kommer och stöttar extra nu under öppning. Två kollegor i köket och sen två till som kommer stötta på golvet under hela helgen. De kommer med erfarenhet och kan coacha annan ny personal, säger Fredrik Engstrand.

Mycket gäster redan från start

Med strålande sol redan från första start har många gäster lockats till Brödernas servering.

– Det har varit en jättebra helg och även otroligt bra under veckan nu måndag, tisdag. Det har gått jättebra och nu väntar vi bara på skolavslutning, student och Hojrocken. Det har varit jättemycket att göra men även nyttiga dagar med att få landa i allting. Det kommer bli en grym sommar och nu väntar vi på att få möta alla härliga gäster, säger han.

Alice Enwall