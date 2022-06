Nationella bombskyddet klara på Öland - “Ofarlig övningshandgranat”

Under tisdagskvällen anlände det nationella bombskyddet till Öland för att kontrollera ett misstänkt farligt föremål. De kunde konstatera att det rörde sig om en ofarlig övningshandgranat och avslutade ärendet under kvällen.

Ett misstänkt farligt föremål hittades vid en strand utanför Albrunna på Öland under måndagen. Fyndet anmäldes under tisdagen och ett större område spärrades av. Det nationella bombskyddet kopplades in och åkte till Öland för att genomföra en kontroll. Bombskyddet anlände under tisdagskvällen och påbörjade sitt arbete. Senare på kvällen kunde polisen bekräfta att ärendet var avslutat. – Föremålet bedöms vara ofarligt. Avspärrningarna hävs och ärendet avslutas, skrev polisen på sin hemsida klockan 23.40. Polisens presstalesperson Robert Loeffel berättar mer: – Det var en ofarlig övningshandgranat som hade anträffats på stranden. Bombskyddet genomförde en kontrollerad sprängning av föremålet som inte exploderade. Föremålet bedöms vara ofarligt och polisen har således inga brottsmisstankar.