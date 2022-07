JUST NU: Svenska inflationen fortsätter stiga – högsta siffran på över 30 år

Priserna fortsätter att stiga och det har under våren blivit dyrare att leva i Sverige. Inflationen är nu uppe på 8,5 procent, vilket är den högsta siffran på över 30 år.

När priserna stiger i allmänhet sker det inflation och värdet på pengar sjunker. Det innebär att färre varor och tjänster kan köpas för samma mängd pengar. Riksbanken kan försöka påverka inflationen genom att ändra nivån på styrräntan.

Riksbankens uppgift är att försöka hålla inflationen stabil, runt två procent. Men siffror från SCB (Statistiska centralbyrån) visar att inflationstakten i juni, enligt konsumentprisindex med fast ränta, var 8,5 procent, något som påverkar såväl företag som privatpersoner.

Det är inte första gången inflationen har skenat i samma takt som nu. På 1990-talet såg man ungefär samma årstakt som nu. Under 2000-talet har det däremot hållit sig relativt i schack under tre procent, med ett få undantag, fram tills nu. I maj var inflationstakten 7,2 procent, vilket är den högsta siffran sedan december 1991. Under juni har inflationen stigit ytterligare till en siffra på 8,5 procent.

Blir dyrare att leva

SCB samlar månadsvis in uppgifter om priserna på de varor och tjänster som konsumeras i Sverige. Det resulterar i en genomsnittlig prisnivå om hur mycket det kostar att leva i Sverige jämfört med tidigare. Resultatet presenteras genom konsumentprisindex (KPI). Sedan 2017 presenteras målvariabeln för inflationsmålet genom konsumentprisindex med fast ränta (KPIF).

En högre inflationstakt innebär därför att KPIF stiger och varor och tjänsters priser ökar. Om man vill fortsätta leva precis som innan kommer man därför behöva betala mer jämfört med tidigare.

Varugrupperna som har "vägt mest"

Befolkningen har sett tydliga skillnader på sina kvitton de senaste månaderna. Det är framför allt mat, el och drivmedel som har skenat i pris. Sedan förra året har priset på kaffe ökat med nästan 50 procent.

– Prishöjningar på livsmedel, el och drivmedel var det som påverkade inflationen mest, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

Inom livsmedelskategorin är det kött, mjölk, ost, ägg, bröd och övriga spannmål som har haft den största prisökningen.

Därför skenar inflationen

Det har varit en tuff vår och Sverige befinner sig nu i ett nytt ekonomiskt läge som man måste förhålla oss till. Inflationstakten har ökat på grund av Rysslands invasion av Ukraina och globala leveransproblem som var en följd av pandemin.

Inflation kan bero på att efterfrågan på varor och tjänster ökar snabbare än utbudet. Priserna kommer stiga eftersom företag väljer att höja priserna för att väga upp för en otillräcklig produktion. Andra saker som kan resultera i inflation är högre löner eller att värdet på den svenska kronan har sjunkit jämfört med andra valutor. Produktionen blir dyrare och då måste priserna öka för att kunna fortsätta driva företagen ska kunna fortsätta driva verksamheten.