Sommarvärmen orsakar rötmånad redan nu – det här ska du tänka på

Det är viktigt att tänka på hur man hanterar maten under rötmånaden. Foto: MostPhotos

Det har varit en varm start på sommaren, något som har orsakat att rötmånaden har kommit extra tidigt. Livsmedelverket har listat saker man bör tänka på under tiden.

Vanligtvis kommer inte rötmånaden förrän i slutet av juli till början av augusti. Den höga sommarvärmen har däremot lett till att vi kan se den redan nu.

När sommardagarna är varma och fuktiga trivs bakterier och mögel som allra bäst. Det är då viktigt att tänka på hur man förvarar maten för att undvika sjukdomar som magsjuka. Det viktigaste att komma ihåg är temperaturen och att maten håller sig kall, en kylväska kan därför vara det bästa att ha med sig under den här perioden. Den bör tas med på utflykter, men även om det är en lång sträcka till affären.

Många slänger mat trots att den inte är dålig, lita istället på dina sinnen. Man bör titta, lukta och smaka på maten innan man bestämmer sig för att slänga den, då undviker vi att livsmedel slängs i onödan.

Kyla och bra hygien är det viktigaste

För att hålla maten fräsch och undvika magsjuka bör man hålla varm mat varm och kall mat kall. Det görs genom att minimera tiden som maten är utanför kylskåpet, samt se till att det är tillräckligt kall i kylskåpet. En lagom temperatur är + 4 grader. Om livsmedel förvaras vid rätt temperatur kan de ätas även efter bäst-före-datumet.

Ta inte ut mer mat ur kylskåpet än vad du tror kommer gå åt, livsmedel får sämre hållbarhet om de tas in och ut ur kylskåpet ofta. När maten ha svalnat efter måltiden bör man snabbt ställa in matrester i kylskåpet eller frysa in så fort som möjligt.

God hygien är även viktigt när man har hand om maten för att undvika sjukdom, särskilt när man hanterar rått kött eller kyckling. Håll även rent runt omkring dig och använd rena redskap när du lagar mat.