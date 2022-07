Räddningschefen om skogsbränderna: “Bättre rustade än vi någonsin varit”

Totalt brann nära 470 hektar terräng produktiv skogsmark eller annan trädbevuxen mark under 2021. Detta kan jämföras med 586 hektar under 2019 och hela 22 400 hektar under rekordåret 2018

– Jag upplever inte att vi har haft fler bränder än vanligt i områdena kring Vimmerby och Västervik. Det har känts som ett normalt år hittills, sen kan inte uttala mig om hur det ser ut i resten av Sverige och Kalmar län, säger Peter Helge.

“Bättre rustade än tidigare”

Den svåra branden i Västmanland 2014 och brandsommaren 2018 har lett till ett förbättrat kunskaps- och kompetensläge när det gäller brandbekämpningen generellt.

– Rent generellt har myndighetssverige, räddningstjänsten och markägarna lärt sig mycket från bränderna 2014 och 2018. Man har tagit till sig en enorm kunskap vilket gör att vi är mer förberedda och bättre rustade än vi någonsin varit, säger Peter Helge och fortsätter:

– Den bästa branden är den som aldrig blir av. Därför är det viktigt att man jobbar förebyggande. Även markägare och gemene man har ett ansvar att vidta försiktighetsprincipen. Att man tänker sig för när man grillar, kastar sin cigarettfimp eller parkerar sin varma bil i högt gräs.

Brandflyget och deras arbete

– Brandflyget som länsstyrelsen samordnat gör ett fantastiskt arbete. De upptäcker mycket bränder när de flyger över länet. Det i sin tur möjliggör att bränderna kan släckas innan de blir alltför stora. Det minimerar konsekvenser för markägarna, mindre blir förstört och det blir billigare för kommunen eftersom räddningstjänsten slipper vara ute lika mycket.