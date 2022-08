Sammanställning av drunkningsolyckor i juli – så många har skett i vårt område

Svenska Livräddningssällskapet, SLS, har sammanställt en rapport om hur många drunkningsolyckor det skedde i Sverige under juli månad. Det var totalt 22 personer i juli 2022, förra årets period var det 26 personer.

Till och med sista juli 2022 har det omkommit 46 personer i drunkningsolyckor i år.

Medeltalet för personer som omkommit i drunkningsolyckor under 2000-talet är 24 personer. I år har det visat att den vanligaste platsen har varit i en sjö och därefter i hav. Könsfördelningen visar att 20 personer av de avlidna är män. Minst en av de som omkom under juli månad var under 18 år, det saknas åldersuppgifter om tre av de avlidna.

Emmaboda och Borgholm

I vårt område har det rört sig om två drunkningsolyckor. En inträffade i en sjö i Emmaboda kommun där en kvinna i 60-årsåldern fördes till sjukhus, men avled senare under kvällen. Den andra var i Borgholm kommun vid Hagaby Strand där en man i 75-årsåldern avled.