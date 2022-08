Störst risk för översvämning i juli och augusti – så förhindrar du vattenskador

Jenny Rudslätt, skadechef på If, varnar för att hus med källare har störst risk att drabbas av översvämning. Foto: Pressbild

Statistiskt sett regnar det mest under sommarmånaderna, enligt SMHI. Nu varnar försäkringsbolaget If för översvämningar i källare och ger tips för att undvika vattenskador, samt vad man ska göra om man har blivit utsatt.

Under sommarmånaderna regnar det i genomsnitt dubbelt så mycket jämfört med resterande månader, enligt SMHI. Nederbörden kommer oftast som skyfall och det kommer mycket nederbörd under en kort tid. Störst nederbörd kommer under juli, följt av augusti.

En stor mängd nederbörd under en kort period kan riskera i vattenskador och översvämningar. Enligt statistik från If anmäls cirka 60 procent av skyfallsskadorna mellan juni och september. Det blir många översvämningsskador i källarutrymmen när det kommer nederbörd efter en lång period av torka.

”Marken är så hård och torr att den inte släpper igenom regnet, och vattnet tar då andra vägar. Störst risk för att drabbas är hus med källare eller garage under markplan, även om det är ovanligt. Vattnet tar sig antingen in genom dörrposter eller så kommer det upp genom golvbrunnar i källaren”, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If, i ett pressmeddelande.

Bästa tipsen för att förhindra vattenskador

* Se över att taket. Kontrollera så att alla plåtar och takpannor är hela, samt sitter på rätt plats.

* Rensa hängrännorna så att det inte är grenar, takmossa, löv eller skräp där.

* Kolla efter fukt på vinden, källaren, eller i krypgrunden. Fuktfläckar beror på dålig dränering och huset bör dräneras om efter 30–35 år.

* Rengör regelbundet golvbrunnar i badrum och källare.

* Kolla på väderleksrapporterna. Om det finns risk för skyfall bör lösare lyftas upp till övervåningen från källaren.

Om du har utsatts för översvämning

* Bygg vallar av handdukar vid dörrarna för att försöka stoppa vattnet från att tränga in.

* Kontrollera om det är stopp i avloppsbrunnarna, och åtgärda det som stoppar upp om det är möjligt.

* Om det kommer in vatten genom golvbrunnen, lägg en handduk på och ställ något tungt över för att försöka förhindra det.

* Vatten är strömförande. Stäng av elen i de utrymmen som har blivit utsatt för översvämning.

* Om det är stora mängder, försök ösa ut så mycket du kan, men kontakta Räddningstjänsten om det krävs utpumpning.

* Flytta värdefulla saker till torra ställen.

* När vattnet är ute, ställ dit en avfuktare så snart som möjligt.

* Dokumentera skadorna med bild och släng inget förrän du kontaktat ditt försäkringsbolag och fått klartecken att du kan slänga sakerna.