Växtmarknad med ovanligt fokus arrangeras i Vimmerby

Trädgårdsamatörerna Nord Östra Småland bjuder in till växtmarknad i Gästgivarhagen i helgen. Där kommer medlemmarna att sälja ovanliga sorters växter. Det är även kaffe- och våffelservering.

Föreningen Trädgårdsamatörerna finns i hela Sverige och i vår region är det Trädgårdamatörerna Nord Östra Småland. Under året anordnas det olika typer av aktiviteter, som föreläsningar och öppna trädgårdar. Den 20 augusti anordnas det en växtmarknad i Gästgivarhagen i Vimmerby som alla är välkomna att besöka.

Sker varje augusti

Växtmarknaden hålls varje år i augusti. Det är ett tillfälle för medlemmarna att sälja av sina unika plantor som de har sått under sommaren.

– Det handlar om ganska ovanliga sorter som inte finns att köpa i vanliga trädgårdsbutiker. Det är sorter där man har skickat efter fröer från andra länder långt bort, säger Eva Hansevi, medlem.

Under dagen kommer det även ske olika lotterier där några växter lottas ut.

Marknaden har funnits i många år och det brukar vara ett 100-tal besökare. Under marknaden samarbetar Trädgårdsamatörerna med Studieförbundet Vuxenskolan och Hembygdsföreningen i Vimmerby.

– Hembygdsföreningen kommer att sälja kaffe och våfflor under vår marknad.

Många andra aktiviteter

Under resten av året hålls det olika aktiviteter minst en gång varje månad. Innan pandemin brukade man varje år åka på en bussresa till spännande trädgårdar längre bort. Det pågår föreläsningar där de talas om hur man sköter växterna, samt är det sex olika träffar under sommaren där en medlem bjuder in till sin trädgård.

– Ingen trädgård är den andra lik. Man får alltid lite nya idéer och inspiration efteråt. Då har vi kaffekorgen med oss och det är alltid väldigt trevligt, säger Eva Hansevi.

Vill locka fler medlemmar

I år har föreningen 30-årsjubileum. I Nord Östra Småland är det 96 medlemmar som bor runt om i hela nordöstra Småland. Man vill gärna locka ännu fler medlemmar, och gärna yngre.

– Det är inte bara pensionärer i vår förening, vi vill gärna att det kommer in fler yngre. Man måste inte ha en stor trädgård för att vara medlem, utan bara att man har ett intresse.