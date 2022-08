Lifvens anordnar annorlunda konsert igen – stor uppslutning förra gången

Året innan pandemin bröt ut, 2019, arrangerade Lifvens en egen spelning i Sparkarp i Österbymo. Det blev ett lyckat koncept och det är dags igen den 20 augusti. De har hand om hela konserten själva.

I Sparkarp har bandets Anders Nilsson en släktgård från 1700-talet. Under en repning insåg man att det hade varit en perfekt plats att anordna en egen konsert på.

– Det är en riktigt häftig innegård där, så det ger väldigt bra konsertkänsla, säger Ulf Nilsson.

Mycket populärt förra gången

Lifvens har tidigare spelat i Spakarp en gång i augusti 2019 och då kom det uppemot 500 gäster. Nu hoppas man på liknande siffror och att spelningen kan bli till tradition.

– Vi hoppas att det blir ett återkommande koncept. Till helgen har vi sålt nästan 200 förköp och vi hoppas att det fyller på med lika många till på dörren. Vi hoppas att det har spridit sig sedan förra gången vi var där.

Förra gången gästspelade Matilda Adolfsson. På lördag kommer Ulf Nilssons söner, Adam och Gustav, vara gästartister.

– Vi försöker att ha med någon gästartist, så det blir lite mer än bara Lifvens där ute.

Speltiden för konserten kommer bli ungefär 2–3 timmar sammanlagt med gästartisterna, inklusive paus. Café Majros kommer vara öppet hela tiden och efteråt blir det grillning.

Vad kan man förvänta sig?

– Vissa låtar kommer vi inte undan och vi tycker de är bra också, alltifrån Mjölkbilen till Tala Om Vart Du Skall Resa, men vi jobbar nu på att titta på äldre låtar från tidigare spelningar med, säger Ulf Nilsson och fortsätter:

– Många kommer och lyssnar på oss för att de har några favoritlåtar, som de absolut vill höra, men samtidigt vill vi bjuda på lite annat material. Det kan bli att man glömmer bort de låtarna, men nu har vi möjlighet att ta med de när vi arrangerar själva.

Kommit igång efter pandemin

Pandemin har lett till att det blev väldigt tunt med spelningar för Lifvens de senaste åren.

– Sedan 1989 har jag nog aldrig spelat så lite ute något år, så det var riktigt med dåligt med spelningar såklart. Nu är det kul och vi är på gång igen, menar Nilsson.

I sommar har Lifvens redan spelat flertal gånger. De brukar ha uppehåll i juli för att medlemmarna ska kunna få semester med familjen, men under den gångna helgen uppträdde de igen. Då spelade då för över 1000 personer under fredagskvällen på Kalmar Stadsfest, samt två spelningar under lördagen.

– Det var riktigt mycket folk i Kalmar, så jag undrar om de som stod längst bort ens såg. Det var häftigt att starta igång med en sådan spelning där nere. Det kändes som att vi var i bra form, och är i bra form inför lördagen.

Fullbokade i september

Framöver är Lifvens bokade till spelningar nästan varje helg i september. Det har även redan fått en förfrågan om veckan innan midsommar nästa år.

– Om man vill ha ett specifikt datum så är det bra att vara ute i god tid. Det kanske inte precis är som det var innan pandemin, men det börjar boka på, så det känns som folk fortfarande vill höra oss och vi tycker fortfarande att det är vansinnigt roligt, avslutar Ulf Nilsson.