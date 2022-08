Befolkningen ökar i nästan alla kommuner i länet

Befolkningen i Kalmar län ökade med 383 personer under det andra kvartalet – trots att klart fler avled än vad som föddes. Inflyttningen var däremot stark – 406 fler flyttade till länet jämfört med antalet som flyttade härifrån.

Det är positiva siffror för alla kommuner i länet förutom Nybro, Mönsterås och Torsås. Kalmar ökar som vanligt mest med 160 nya invånare och tvåa är Västervik med 80 fler. Mörbylånga sticker ut med 75 nya invånare medan Vimmerby och Hultsfred ligger på betydligt mer beskedliga 26 respektive 12.

Våra tidningars kommuner har nu följande befolkningsstorlek:

Kalmar 71 556

Västervik 36 816

Vimmerby 15 627

Hultsfred 14 103

Kalmar är den enda kommunen i länet med ett tydligt positivt födelseöverskott, där har 28 fler fötts än som avlidit. Västervik ligger på -58, Vimmerby -9 och Hultsfred -8.

Stark inflyttning från utlandet

Ser man till inflyttningen har Kalmar plussat 116 gentemot egna länet, tappat 30 till övriga Sverige och ökat med 30 kontra utlandet.

Västervik har -6 i länet, +108 i övriga Sverige och +17 i utlandet. Vimmerby ligger på -1 i länet, +32 i övriga Sverige och +3 gentemot utlandet. Hultsfred tappade 11 i länet, 6 i övriga Sverige och låg på +27 gentemot utlandet.

Länet totalt ökar alltså med 383 personer. 139 fler avled än som föddes, men flyttningsnettot låg på 254 gentemot övriga Sverige och 152 gentemot utlandet. Utöver det stärks även befolkningsantalet med 116 personer som beror på justeringar för tidigare perioder.

Färre födda barn och ökad invandring

Ser man till landet som helhet hara det inte fötts så få under första halvåret sedan 2006. 54 560 barn föddes i Sverige – en minskning med 6,7 procent jämfört med förra året. En annan tydlig tendens är att invandringen ökar efter att ha legat på för Sverige väldigt låga nivåer under 2020 och 2021. 41 141 personer har invandrat till Sverige under första halvåret – en ökning med 28 procent. Av dem var 4 481 födda i Sverige följt av personer födda i Indien, Polen och Syrien.

Utvandringen minskade med 7,3 procent och landade på 21 400 personer. Personer födda i Sverige stod för 36 procent av alla utvandringar.