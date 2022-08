I dag öppnar biografen i Vimmerby – nya ägarna tittar på förbättringar i salongerna

Tina Karlsson och Mikael Bengtsson skrev i slutet av juli kontraktet som innebär att deras företag Lagan Biografer köper Vimmerbybiografens inredning och utrustning samt hyr lokalen av Fredrik Wenström.

Vimmerby blir den sjunde orten som paret bedriver biograf i – och premiären är nu bara några timmar bort. Den första filmen börjar rulla klockan 17.30.

– Jag måste säga att jag är lugn. Det är klart att vi har lite kvar att fixa med, men det är inga stora grejer. Det känns som att publiken är redo, säger Tina Karlsson i samband med att Dagens Vimmerby besökte biosalongen på torsdagskvällen.

20 filmvisningar på fyra dagar

Från torsdag till söndag blir det hela 20 föreställningar fördelat på 13 filmer. Biografen siktar hädanefter på att köra filmvisningar från onsdag till söndag.

– Det är enligt oss någon slags normalnivå som vi går in med i Vimmerby. Det blir två filmer i varje salong per kväll från onsdag till fredag och tre filmer i varje salong per kväll under helgerna. Vi kommer initialt hålla stängt måndag och tisdag, säger Tina Karlsson.

Att hitta medarbetare till biografen är en ständigt pågående process.

– Vi har lagt ut att vi söker två halvtidstjänster och timanställda. Vi har än så länge tillsatt en halvtidstjänst och några timanställda som kommer täcka upp. Vi får se hur många timanställda vi behöver och det beror på hur mycket de vill jobba. Är det varje helg, eller en helg i månaden. Det är mycket sådant som styr hur många det blir i slutändan, säger Tina Karlsson.

Ellinor ska jobba på biografen

Det kommer finnas mycket personal på plats under de första dagarna.

– Alla är nya så vi kommer vara många på plats för att alla ska få en chans att komma in i det.

Ellinor Knutsson, bosatt utanför Virserum, är tillsatt på den ena halvtidstjänsten och ser fram emot att börja jobba på biografen.

– Det ska bli både kul och spännande. Jag älskar film och bio och har jobbat med det tidigare. När jag såg att det dök upp en fast tjänst så kände jag att jag ville ha den. Det är bra att jag kan kombinera det med mitt andra jobb och att det funkar med livspusslet, säger Ellinor Knutsson.

Terrassen kan göras iordning i höst

Tina Karlsson har förhoppningar om att göra iordning den mindre biosalongen på övervåningen, Terrassen, under hösten och den större biosalongen, Grand, tidigast nästa sommar.

– Vad gäller biografsalongen på övervåningen funderar vi på en ”nödlösning” med att riva bort varannan rad, sätta stolar med lutningsbara ryggar på de andra raderna och sätta bord för raderna som man har plockat bort. Här finns inte ens mugghållare som det är i dag. Jag vill göra något här nu och inte vänta. Jag ser fördelar med att göra denna ”nödlösning” redan i höst och en stor renovering om några år. Lutningen i salongen är tacksam men det är trångt mellan sätesraderna. Positivt är att vi fortfarande kan visa filmer i den stora biosalongen under tiden som vi fixar iordning på övervåningen.