Pandemin satte käppar i hjulen – inför bistra tider vill Majblomman få in ansökningar igen

Nu vill Majblommeföreningen i Vimmerby få in ansökningar. Foto: Pressbild

Pandemin satte krokben för den traditionella försäljningen av majblommor. Under året har barn sålt majblommor som vanligt. – Nu väntar vi på ansökningar för att kunna dela ut pengarna, säger Charlotte Andersson Lilliehorn, kassör i Majblommans förening i Vimmerby.

Likt mycket annat i samhället blev majblommeförsäljningen påverkad av coronaviruset. Den traditionella försäljningen av majblommor fick sig en ordentlig törn under pandemin.

– Vi har varit lite osynliga i Majblomman ett tag och det har inte varit så aktuellt att ansöka hos oss. Nu vill vi tala om att vi finns och under året har barnen varit fantastiskt duktiga på att sälja, berättar Charlotte Andersson Lilliehorn, som är kassör i Majblommans lokalförening i Vimmerby.

Under 2019 samlade den lokala föreningen in drygt 200 000 kronor medan det under det första pandemiåret låg på endast 12 000 kronor.

Men under 2022 har barn kunnat sälja majblommor precis som vanligt igen. Drygt 111 000 kronor har barnen fått ihop.

– Flera skolor slog rekord i försäljningen. Försäljningen är i slutet av april till i början av maj och en del av dessa pengar har redan kommit barn till del.

Kan bli tuff vinter

Med kraftig inflation, skyhöga elpriser, stigande räntor och ett allt osäkrare läge kan det bli en tuff vinter för inte minst barnfamiljer.

– Nu väntar vi på ansökningar för att kunna dela ut pengarna. Det är tuffare tider och det finns säkert stora behov. Nu är det dags att ansöka inför jul och vid jul och sommarlov brukar det vara mest tryck. Vi vet att det är tufft för barnfamiljer inför vintern med vinterkläder, skor, stövlar och så vidare. Det är mycket utgifter och då vill vi verkligen hjälpa till, säger Charlotte Andersson Lilliehorn.

I Vimmerbyföreningen ingår Vimmerby, Tuna, Frödinge och Storebro. Södra Vi har en egen förening. Ansöka kan man göra om man är mellan noll och 18 år. Den sista ansökningsdagen är 15 november.

– Man tar ut en ansökningsblankett från hemsidan. Något som är viktigt att ha någon som intygar att det man skriver är sant. Det kan till exempel vara en skolsjuksköterska eller kurator. Att det intyget finns med är viktigt. Annars har vi sekretess och inget om vem som söker kommer ut.

Majblommeföreningen lokalt har, trots pandemin, fortsatt en stadig grupp som arbeterar.

– Vi är drygt tio personer och har representanter från alla skolor.