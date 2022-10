Elprisras under helgen – här är förklaringen

Elpriset rasar i helgen. På lördagen kostar elen 16 öre per kilowattimme i hela landet. Det visar elbörsen Nordpools siffror.

Elpriset brukar gå ned på just helgerna, men det här är ovanligt lågt sett till den senaste tiden. Förklaringen är framför allt att det blåser mycket. Enligt TT beror det också på att förbrukningen vanligtvis går ned just på helger.

Hela oktober blir också billigare än förra året i södra Sverige på grund av samma faktorer.

Snittpriset i sydsverige, där elpristopparna varit som högst, har under månaden legat på 78 öre per kilowattimme. I oktober 2021 låg snittpriset på 87 öre per kilowattimme.

När elpriset var som högst i augusti låg det på över tre kronor kilowatten.