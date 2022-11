Elprisstödet får grönt ljus – tak för storförbrukare införs

Det var i slutet av oktober som Svenska kraftnät vände sig till Energimarknadsinspektionen med en ansökan om att få använda drygt 55 miljarder för att finansiera ett kontantstöd till elkunder i södra Sverige.

Nu har Energimarknadsinspektionen sagt ja till ansökan med tillägget att det ska finnas ett tak för hur mycket stöd man kan få utan att lämna in en ansökan.

Energimarknadsinspektionen godkänner att stöd får ges med 0,50 kronor per kilowattimme för uttagspunkter i elområde 3 och 0,79 kronor per kilowattimme för uttagspunkter i elområde 4, samt att stödet beräknas på den el som förbrukats under perioden från den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022.

Regeringen har tidigare sagt att stödet kan betalas ut i början av nästa år. Det ska gå till omkring fem miljoner elkunder i södra och mellersta Sverige, det vill säga de som finns inom elområde 4 och 3.