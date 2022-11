NU KOMMER SNÖN TILL NORRA KALMAR LÄN

Hösten har varit ovanligt mild och temperaturen har nästan uteslutande varit ytterst behaglig. Men nu är det över för den här gången.

Till helgen, kanske redan under fredagen, meddelar SMHI att det kan bli ett ordentligt snöfall.

– Vi ser redan under morgondagen att snöbyar kan leta sig in från havet. Men det är framför allt under helgen som det rör sig om ett tidvis mer ihållande snöfall som väntas passera. I synnerhet under lördagsdygnet, säger Linus Karlsson, tjänstgörande meteorolog på SMHI.

Det är särskilt norra länsdelen som lär få snö.

– Det är norra länet som kommer få de största mängderna, men det kan även bli en del i Kalmar och söderut också. I länet som helhet handlar det om uppemot en decimeter och i norra delen kan det bli ytterligare lite mer. Men det kan också förekomma stora variationer.

Dags för däckbyte

Störst snörisk är det för lördagen.

– Tittar vi över hela helgen, från natt mot lördag tills natt mot måndag, så kan det bli en del snö lokalt. Om det över tid kommer lägga sig återstår att se. Men det är i synnerhet lördagsdygnet vi pratar om.

Det kan vara dags för däckbyte då?

– Ja, precis. Det är nog en god idé.

Det här blir det första lite mer kraftiga snöfallet för säsongen.

– Det har varit väldigt milt under hösten och det här kan variera från år till år. Men vi är ändå inne i mitten på november, så det är ganska så sent får man ändå säga.