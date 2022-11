Bildsvep: Fantastiskt gensvar – se snöbilder från hela vårt län

Trädgårdsmöbler som kanske användes så sent som för en vecka sedan göms i drivor av snö, liksom cyklar och postlådor. Barn är redan ute med sina snowracer och gör snögubbar i trädgården.

Våra läsare rapportera som mest om ett snödjup på runt 40 centimeter. Så roligt att så många ville dela med sig av sina bilder till oss, de allra flesta ligger på våra olika Facebooksidor.

Det är fortfarande inte för sent, passa på du också att lägga in en bild som visar hur det ser ut där du bor, eller skildrar vad ni gör med all snö. Som Lindsdals IF som spelade fotboll på lördagen eller är ni kanske lika stora tuffingar som familjen i Påryd som vinterbadade under lördagen?