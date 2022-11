RESEKAOSET I LÄNET: HADE BILJETT MEN LÄMNADES KVAR PÅ STATIONEN

Helgens snöoväder i kombination med högt tryck på resandet under söndagseftermiddagen och kvällen skapade kaos i länet.

Samtliga tåg på Stångådalsbanan mellan Linköping och Kalmar samt på Tjustbanan mellan Linköping och Västervik var inställda. I stället körde man ersättningsbussar på sträckorna, men dessa räckte långt ifrån till.

Flera ersättningsbussar var fulla redan när de lämnade Linköping och rullade söderut, och många personer som redan hade köpt biljett till sina resor kom inte på bussarna utan blev kvar på stationen.

"Folk var vansinniga"

– Det var fullständigt kaos, och folk var vansinniga. Visst, man förstår ju att det är en jättesvår situation med tanke på ovädret, men det här har inte skötts bra, säger en resenär som fick en plats på bussen som gick från Hultsfred mot Kalmar vid halv fem-tiden på söndagseftermiddagen.

– Det var bara ren tur tack vare att det gick av några personer där. På bussen fick jag höra att chauffören bara hade fått lämna massor med resenärer på de tidigare stationerna, och så var det hela vägen ner till Kalmar.

Personen som kontaktade oss berättar att resenärernas biljetter inte kontrollerades en enda gång under resan.

– Det är nästan det värsta – att det mycket väl kan ha suttit gratisresenärer som tog upp plats för personer som hade köpt biljett, personer som i stället blev kvarlämnade på stationerna.

64 beställningar av ersättningstrafik

Katharina Seijsing är tågchef på Kalmar länstrafik. Hon tror att många resenärer på söndagen valde att resa med kollektivtrafiken i stället för egen bil på grund av vädret och väglaget. Att flera ersättningsbussar var fulla redan när de lämnade Linköping förklarar hon så här:

– Vi fick ett högt tryck på våra avgångar igår som var inställda. På flera avgångar var det flera bussar som ersatte samma tågavgång. Totalt gjordes det 64 beställningar utav ersättningstrafik vilket i sin tur innebar ett stort tryck på bussersättning. Flera bussar kunde heller inte köra fler tågavgångar då de var försenade på grund av väglaget. Samtliga tåg ersattes med ersättningsbuss, om än lite sent.

"Vi gör vårt yttersta"

Katharina Sejsing beskriver också problemet med att få fram fler bussar och chaufförer, samt det faktum att ett tåg tar så många fler resande än vad en buss gör.

– Vi gör vårt yttersta i att försöka få fram så mycket ersättningstrafik som möjligt, men det är också svårt att förutse hur många resenärer som finns på varje station. Vi kan endast se förbokade biljetter och inte de som ämnar att resa med sitt periodkort eller annan biljett. Ett tåg kan ta uppemot tre-fyra gånger så många resenärer som en buss.

Vi har pratat med tre personer som åkte ersättningsbuss från Vimmerby och Hultsfred till Kalmar i går, och inte en enda gång blev de kontrollerade på biljett på nedresan. Hur kommer det sig?

– Alla resenärer ska ha giltiga färdbevis även på ersättningsbuss och det ingår i tågvärdens arbete att kontrollera dessa. Vad som orsakat att det inte gjorts vid detta tillfälle vet vi inte eftersom vi inte vet vilken avgång detta skedde på, men det är naturligtvis inte bra.

Hur ser ni på att det, i en sådan situation som var på söndagen, kan vara så att det åker folk gratis och tar plats för betalande resenärer?

– Alla resenärer ska ha giltiga färdbevis oavsett tåg eller buss. Vi låter inte någon åka gratis bara för att det är ersättningstrafik.

Hur kan man köpa biljett till en viss resa men inte vara garanterad att få åka med? När biljetten säljs vet ni ju att tåget inte går och att det blir buss i stället.

– I de regioner som har regional tågtrafik, kan man oftast inte boka några platser. Det gäller tex Pågatågen, Östgötapendeln med flera. För våra Krösatåg har vi ett antal platser som går att boka innan tågavgång, men vi har också ett stort antal platser som är obokade för resenärer som reser lokalt och till exempel har månadsbiljetter. De kan åka på vilken avgång som helst så länge biljetten är giltig. Detsamma gäller i busstrafiken, där du inte heller kan köpa en garanterad plats till en avgång.

Vittnar det inte om ett undermåligt biljettsystem när man inte kan ställa om, utan det är möjligt att bara minuter före avresa köpa biljetter till en resa som det redan då står klart att man inte kommer kunna genomföra?

– I grunden är detta kopplat till att enbart cirka hälften av platserna är bokningsbara på Krösatågen till och från Linköping. Många köper en biljett som inte är kopplad till en reserverad sittplats eller åker på en förköpt biljett, ex 30-dagarsbiljett. Utöver detta så finns även biljetter som köps via andra säljkanaler som vi inte styr över eller har tillgång till, till exempel SJ, de kan då sälja biljetter till avgångar som blir inställda. Det normala vid trafikstörningar är att ersättningstrafik ska anordnas, men där har vårt trafikföretag dessvärre inte fått fram all ersättningstrafiken under den senaste trafikstörningen.

Vi har blivit kontaktade av personer som köpt biljett men helt enkelt blev kvarlämnade på stationerna och inte fick åka med under gårdagseftermiddagen/kvällen. Vad säger ni till dem?

– Vi beklagar det. Vår trafikledning hjälper till vid störningar, dessvärre kunde de inte heller få fram mer resurser. Det var flera resenärer som inte kom med i ersättningstrafiken och då det inte gick att få fram extra resurser. Resenärer hänvisades till senare avgångar eller om de kunde planera om sin resa till annan dag.

Hur ska de göra för att bli kompenserade och vad har de för rätt till kompensation?

– Man kan ansöka om förseningsersättning/återbetalning eller reklamation via vår hemsida. Ersättning ges utifrån hur försenad tåget/ersättningstrafiken var och vad man rest på för biljett. Information finns på vår hemsida.

Hur ser det ut med tågen i dag? Går de som de ska?

– Som det ser ut nu så har trafiken kommit i gång igen.