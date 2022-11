Riksbanken höjer räntan rejält ännu en gång

För två månader sedan höjde Riksbanken styrräntan med en hel procentenhet. Det var den största höjningen på nästan 30 år och ett försök att minska inflaktionstakten och de stigande priserna.

Inflationen har under året legat på rekordhöga nivåer men sjönk faktiskt under oktober från 9,7 till 9,3 procent enligt Konsumentprisindex. Många bedömare tror dock att inflationen kommer öka under vintern.

”Inflationsutvecklingen är fortsatt svår att bedöma och Riksbanken kommer att anpassa penningpolitiken på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen återförs till målet inom rimlig tid”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

För många hushåll, särskilt de med stora bolån, ser det därmed ut att bli en tuff vinter när inkomsterna äts upp av stigande priser – inte minst på mat, energi och drivmedel – samtidigt som lånen också kommer att kosta mer.

Nästa räntebesked kommer den 9 februari.