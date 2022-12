Stora sökningen i helgen blev resultatlös – så går familjen vidare nu

För snart två veckor sedan var det dags för en stor sökinsats vid Möckeln efter att hundar på nytt markerat i sjön Möckeln. Det blev dock total snöstorm och sökningen blev svår att genomföra.

Den gångna helgen fanns det åter en hel del resurser på plats och en större sökinsats genomfördes.

– Det var stora resurser, men tyvärr samma resultat som tidigare. Vi hittade inte något och fick ingen stark hundmarkering heller. Det är ett litet för stort område nu som vi söker i. Vi har kört på chans där, säger Matz Eklund om den senaste insatsen.

"Måste ösa på nu"

Kampen för att hitta Agneta som varit försvunnen sedan midsommar fortsätter. Till helgen är det åter planerat för en större sökinsats.

– Vi måste få hit den bästa hunden igen, så vi får en skarp markering. Vi kommer söka sporadiskt under veckan och har börjat dra nät nu. Det fortsätter vi med under veckan. Vi ska också åka med båtar någon eller några kvällar den här veckan och lysa. Under dagtid kör vi så mycket det går med drönare.

Hur blir det till helgen?

– Om inte vädret sätter stopp, så kör vi med hund och sonar igen. Det är vad vi planerar för. Vi måste ösa på nu, för snart kommer vintern med full kraft.

Vad känner du för att ni har varit så nära den senaste tiden?

– Det känns konstigt och lite för jävligt måste jag säga. Snart kanske vi måste lägga ned för vädrets skull och inte kan gå igång igen ordentligt förrän efter vintern. Det är bittert, men det måste gå på något sätt.

Behöver viss hjälp

En del hjälp från allmänheten kan komma att behövas i helgen.

– Vi behöver lite hjälp av folk som går i vadardräkter och som går på land. Det handlar om att gå runt kanterna och titta efter.