Kvinnor i Sverige föder allt färre barn – så ser det ut i Vimmerby

En trend i landet som helhet är att kvinnor föder allt färre barn. Det innebär att den så kallade summerade fruktsamheten minskar, vilket är ett demografiskt mått som visar hur många barn en kvinna väntas föda under sin livstid.

Mellan januari och spetember i år föddes 119 levande barn i Vimmerby kommun, enligt preliminär statistik.

– I snitt har det sedan år 2000 fötts 118 barn under årets första nio månader i Vimmerby. Det har med andra ord fötts ungefär lika många barn som snittet, säger Rasmus Andersson, befolkningsstatistiker på SCB.

Fram till september föddes totalt 81 550 barn i Sverige. Jämfört med samma period 2021 är det en minskning med 7,7 procent.

– I början av 2000-talet steg den summerade fruktsamheten i Sverige. Från 1,5 barn per kvinna år 2000 till 2,0 år 2010. Därefter har det sjunkit och i fjol var det 1,7 barn per kvinna. I Vimmerby har den summerade fruktsamheten gått från 2,0 år 2010 till 1,9 i fjol. Den har med andra ord minskat om vi enbart jämför dessa två år. Men siffrorna varierar en del från år till år, så men ska vara försiktig med att dra slutsatser, säger, Vitor Miranda, demograf på SCB.

Högre än i riket

Fruktsamheten i Vimmerby ligger emellertid något högre än i riket och i Kalmar län.

– Om vi jämför Vimmerby med grannkommunerna sticker kommunen med låg fruktsamhet i förhållande till Ydre. Den summerade fruktsamheten i Ydre är 2,6 medan Vimmerbys är 1,9, säger Vitor Miranda.

Historiskt har fruktsamheten i Sverige varierat över tid och påverkas bland annat av ekonomiska konjunkturer, utbildningsnivåer, deltagande i arbetsliv och olika samhällsfaktorer som till exempel förändringar i familjepolitiken, enligt SCB. År 1999 var barnafödandet det lägsta någonsin i Sverige med 1,5 barn per kvinna.

– Men de senaste åren har det varit högkonjunktur i Sverige, och det har inte fattats några politiska beslut som borde ha drivit ned barnafödandet. Trots det har barnafödandet fortsatt minska. Forskningen har inget bra svar på varför, men historiskt sett bör nedgången följas av en uppgång. När den kommer är däremot svårt att förutspå.

Flest barn i länet per kvinna blir till i Torsås och Mönsterås, där det ligger på 2,2 barn per kvinna. I den andra änden finns Emmaboda med 1,6 barn per kvinna.