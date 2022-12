Elanvändningen fortsatte att minska under november. Foto: MostPhotos

Eldistributionen via Eons elnät till hushåll och mindre företag minskade från 928 GWh under november 2021 till 787 GWh under november 2022.

Enligt Eons beräkningar kan en 1-gradig sänkning av inomhustemperaturen resultera i att energiåtgången sänks med fem procent.

– I detta läge är alla insatser för att minska energiförbrukningen och avlasta energisystemet viktiga. Sedan är jag förstås bekymrad över de utmaningarna som de ökande kostnaderna innebär för företag, privatpersoner och den ekonomiska aktiviteten, säger Martin Höhler, vd på Eon Energidistribution.

Kan påverka energiåtgången

De flesta har möjlighet att påverka sin energiåtgång.

– Både företag och privatpersoner kan minska sina kostnader genom att dra ner konsumtionen vid de timmar som elpriset är som högst. Framför allt bör alla veta att det är på värme och varmvatten betydande besparingarna kan göras, säger Martin Höhler.

Den distribuerade elen till hushåll och mindre företag minskade med 15 procent via Eons elnät i november i år jämfört med föregående år. Räknar man in större företag blir den totala minskningen nio procent.

– Vi har tre månader i följd med rejäla energibesparingar, säger Martin Höhler.

Siffrorna är temperaturkorrigerade.