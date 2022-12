Sjuksköterskor på akuten tävlar om snyggaste mustaschen – samlar in pengar till forskning

Ett gäng sjuksköterske- och undersköterskekollegor på akutmottagningen i Västervik har under november odlat mustascher. Nu pågår omröstning om vilken mustasch som är snyggast, samtidigt som pengar samlas in till Prostatacancerförbundet. Foto: Privat

Under de senaste åren har Prostatacancerförbundet drivit kampanjen Mustaschkampen under hösten. I år hakade ett gäng kollegor från akutmottagningen i Västervik på, och under november har de alla odlat mustasch. Nu pågår omröstningen om vilken mustasch som är den mest tilltalande, samtidigt som pengar till forskning kring cancerformen samlas in.