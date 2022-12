Pausad reaktor tas i drift igen – elpriset sjunker

Vid 16-tiden trycker medarbetarna i Oskarshamn på startknappen igen. Det är ett dygn tidigare än man aviserade från början. Reaktorn har varit bortkopplad sedan 9 december efter ett fel på en generator.

Oskarshamn 3 är Sveriges största reaktor med en kapacitet på 1 450 megawatt. Det motsvarar ungefär sju procent av landets energiförsörjning, enligt SVT. Från att reaktorn startas igen tar det 80 timmar innan den är i full drift.

Samtidigt sjunker elpriset under morgondagen. I södra Sverige handlar det om ett fall från 2,66 kronor till 1,94 kronor per kilowattimme i prisområde 3 och till 1,96 från 2,86 i område 4. Elpriset är som vanligt väsentligt lägre under helgerna eftersom stora delar av näringslivet firar helg. I veckan var priset i södra Sverige runt 4,5 kronor per kilowattimme måndag-fredag.

Priset kommer att tryckas ned av att reaktorn i Oskarshamn nu återgår i drift – men det finns förstås många faktorer som avgör exakt vilken nivå priset landar på kommande vecka.