Kennys och organisationens namn har använts felaktigt: "Känns verkligen inte bra"

Kenny Fransson gör stora insatser för folket i Ukraina. Han är en del av organisationen Sweden Help East, men nu har hans och organisationens namn använts felaktigt. – Det känns verkligen inte bra, säger organisationens ordförande Mikael Lindén.

Södra Vi-bon Kenny Fransson valde tidigt att engagera sig för att hjälpa det ukrainska folket efter Rysslands invasion. Han har flera gånger varit nere med hjälpsändningar i det krigsdrabbade landet och arrangerar flera insamlingar i våra trakter.

Nyligen ska dock både hans och organisationens namn använts felaktigt av en person som saknar behörighet.

– Det är en person som seglat in på egna vingar kan man säga. Han har använt mitt namn och sagt sig ha befogenheter. Jag vet inte hur utbrett det är, men han har fått till sig saker i organisationens namn. Jag har under en längre tid jagat på det här och nu uppmärksammat det. Tyvärr är det ju vanligt att det blir så här, säger Kenny Fransson.

Kenny menar att personen gjort det här för egen vinning.

– Ja, tyvärr. Jag vill starkt betona att det inte är någon som är med i Sweden Help. För tillfället är det bara jag som har rätt att be om och ta emot bidrag eller gåvor inom Sweden Help i Vimmerby, Hultsfred och Västervik. Jag tar väldigt starkt avstånd från detta och har inget med den här personen att göra. Allt har blivit lite tungrott för mig när fokus har legat på att lösa uppkomna situationer än att jobba framåt.

Ett lägre belopp

Det ska röra sig om ett lägre belopp som personen har kommit över.

– Jag har försökt få personen att göra rätt för sig och tryckt på det. Det här är pengar och grejer som skulle ha hamnat i munnar på människor som inget har. Tyvärr ser hellre vissa till sin egen ficka.

Vad vill du med att gå ut med det så här?

– Jag vill att man ska vara medveten om att det här har skett och tänka sig för innan man lämnar ut pengar eller saker till någon annan än mig regionen. I vårt område är det jag som är verksam för Sweden Help. Nu har vi agerat rätt utifrån våra stadgar och fösöker hantera det här efter bästa förmåga. Vi har valt att inte göra någon polisanmälan, men personen är inte välkommen mer och behöver inte höra av sig till oss något mer.

Bekräftar historien

Organisationens ordförande Mikael Lindén bekräftar Kenny Franssons historia.

– Man har inte gjort rätt för sig bedömer Kenny och jag har blivit informerad. Jag har tittat närmare på det och det är väl lite oklart om den här personen har missförstått oss, men vi har gjort bedömningen att samarbetet inte fungerar. Den här personen kan inte åka runt till företag och säga att han kommer från vår organisation. Vi har hanterat det här internt, säger Mikael Lindén.

Att sådant här dyker upp är inte helt ovanligt, betonar Mikael Lindén.

– Vem som helst kan ju påstå sig samla in pengar för vår organisation, men det är bara Kenny som får det i den här regionen. Det är tydligt beskrivet i våra stadgar att det endast är styrelsen som får företräda organisationen på det här sättet, säger han och fortsätter:

– Vi frontar ju oss själva som personer och kommer det fram att man gjort så här i vårt namn, så är det ju en katastrof för oss. Då slutar folk att ha förtroende för oss och därför måste vi markera tydligt. Ingen får utnyttja vårt namn. Kenny har vårt fulla förtroende och gör ett jättebra jobb. Om det här skulle upprepa sig, så blir det en polisanmälan.