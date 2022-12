Ännu billigare el under fredagen – så blir priset här

Det är låga elpriser i hela landet under torsdagen. I morgon blir det faktiskt ännu lägre, meddelar elbörse Nordpool.

Det har varit en jobbig december för den som sköter elräkningen, oavsett om det är hemma eller på företaget. I mitten av december kostade en kilowattimme hela 4,83 kronor – före skatt, moms och nätavgift.

Under torsdagen låg priset per kilowattimme i snitt på 29 öre i samtliga elområden i Sverige. Under fredagen blir det faktiskt ännu tydligare mellandagsrea på el.

Då sjunker priset till 20 öre per kilowattimme i hela landet, enligt elbörsen Nordpool.

Ovanpå börspriset tillkommer elbolagens påslag, elskatt, moms och nätavgift, i storleksordningen 1.50-2 kronor per kilowattimme, rapporterar TT.

– Det har varit en ganska dramatisk förändring mellan första och andra halvan av december. Tittar man på andra halvan av december så har vädret varit det omvända med milda temperaturer för årstiden och lägre elanvändning, mycket vind och nederbörd, säger Christian Holtz elmarknadsanalytiker hos Merlin&Metis, till Aftonbladet.

Sveriges största kärnkraftsreaktor, Oskarshamn 3, är också åter i drift. Dessutom bidrar julledigheten till att dra ned priset.