ALV VÄLJER ATT STÄMMA STATEN

Astrid Lindgrens Värld lämnar under tisdagen in en stämningsansökan mot staten. Detta efter den påtvingade stängningen under pandemin.

– Vi har nu beslutat att vi ska gå vidare och få det här prövat i domstol. Det är en skada som vi åsamkats, säger vd:n Joacim Johansson till TT.