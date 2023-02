Då kan röntgen i Vimmerby öppna: "Det är min ambition"

"Så snart som möjligt". Det är beskedet från verksamhetschefen Per Malcherek om röntgen i Vimmerby.

Nyligen rapporterade vår tidning om att läget ljusnat kring röntgenavdelningen på Vimmerby hälsocentral. Men ännu har inte verksamhetschefen Per Malcherek suttit ned med de två som sökt tjänsterna. – Någon gång under våren är ambitionen att öppna, säger han.

I början av februari sökte två pensionerade röntgensjuksköterskor de utannonserade tjänsterna på Vimmerby hälsocentral.

– Det stämmer att vi fått två sökanden till den annons som har legat ut. Den senaste ansökan kom för bara någon dag sedan. Det är väldigt positivt och där är vi just nu. Nu ska det här processas. Jag vill sitta ned och prata med dem först så att vi kan planera för hur det ska se ut. Vi befinner oss i ett läge att vi fått in ansökningar och nu måste vi börja prata, sa Per Malcherek, verksamhetschef vid radiologiska kliniken i Västervik, den 10 februari.

Nästan två veckor senare har han inte hunnit sitta ned med dem ännu.

– Vi har inte kommit så mycket längre än tidigare. Det betyder bara att vi inte hunnit sätta oss ned och prata ännu. Min ambition är fortfarande att anställa.

Den här veckan är det sportlov och det gör att det är fullt upp vid radiologiska kliniken.

– Ja, tyvärr blir det ingen sittning den här veckan.

När kan det bli dags?

– På måndag ska detta dras igång. Det är min ambition.

"Så snart som möjligt"

Vad det innebär för de Vimmerby- och Hultsfredsbor som väntar på att röntgen kan öppna igen är något oklart.

– Det handlar om så snart som möjligt. Min önskan är att det är så snart som möjligt och det gäller även för de två som är intresserade av tjänsten. De vill börja så snart som möjligt. Men jag kan inte ge något exakt datum.

Hur ska man tolka så snart som möjligt?

– Någon gång under våren. Jag kan inte vara mer precis än så.

Vill se långsiktig lösning

Per Malcherek har tidigare sagt att han helst av allt vill se en långsiktig lösning. Så kommer det inte bli nu.

– I och med att det kommer bli pensionärer, så är det sagt att man arbetar några dagar i veckan. Jag vill sitta ned med dem först dock och vill inte föregripa något.