Antikrundan visas på storbildsskärm – "Ser fram emot det som attan"

Kön ringlade lång när Antikrundan spelades in i Virserum. På torsdag, när programmet sänds, blir det biovisning på konsthallen. "Det känns roligt att kunna se det tillsammans på samma ställa som det spelades in", säger Alva Melin. Foto: Lotta Madestam

När Antikrundans inspelning från Virserum sänds på torsdag visas tv-programmet på storbildsskärm på Konsthallen. – Antikrundan-dagen var så fantastisk så det känns roligt att kunna se det på samma ställa som det spelades in, säger Alva Melin, konstpedagog.

Så nu finns chansen att uppleva minnena av den händelserika dagen tillsammans, genom ett event som konsthallen står bakom. Femte avsnittet, som spelades in på Bolagsområdet i augusti, kommer visas på en stor projektorduk på övervåningen, just där delar av programmet spelades in.

– Det blir otroligt festligt, jag ser fram emot det som attan. Så häftigt, säger Alva Melin. Nu ska vi äntligen få kolla på det och visa det för alla som vill se. Det var en så otroligt fin dag med god stämning i kön, så det känns kul att kunna dra ut på det genom en releasefest och biovisning av Antikrundans avsnitt från Virserum.

Vad tror om gensvaret?

– Vi hoppas fylla platserna. Det är svårt att förutspå hur det blir, men jag har en god magkänsla eftersom det verkligen var något som engagerade hela området, säger Alva Melin. Jag känner att folk vill återuppleva den härliga stämning som var.

Releasefest x 2

På övervåningen blir det som en biosalong med plats för 150-200 personer. Det krävs ingen anmälan, utan det är bara att dyka in.

Det här görs i samarbete med kommunen, som bjuder på snacks, och Unika-projektet. Kvällen till ära blir samtidigt en releasefest också för Virserums nya grafiska profil som tagits fram inom projektet.

– Det handlar bland annat om att samordna och synliggöra kulturarvet, men också använda kulturarvet för näringslivsutveckling inom besöksnäringen, säger konsthallschef Carolina Jonsson.