Minskat resande sedan bussen slutade gå genom centrum – KLT ser en förklaring

Med anledning av artikeln vår tidning gjort tittade KLT på resandet för att få fram en bild av hur det ser ut sedan omläggningen i december 2021. Då slutade alla bussar utan en linje gå genom Storebro centrum, när hållplatserna istället flyttades ut till riksväg 23/34.

– Jämför man september 2021 med samma månad förra året så har vi ett lägre resande 2022. Samtidigt ser vi att antalet skoleleverna minskat mycket mellan de åren, det spelar förstår roll, säger Katharina Seijsing och fortsätter:

– Tittar vi på hållplatsen ute vid riksväg 23/34 så var det omkring 100 skolelever mer per månad som åkte med under vårterminen jämfört med vad det var under hösten. Vi ser också att skoleleverna vid hållplatserna i centrum motsvarade 67 procent av de som åkte med höstterminen 2021, jämfört med 62 procent under vårterminen 2022.

KLT ser samtidigt att seniorbiljetterna ökat, men att enkelbiljetterna minskat.

– Så frågan är om de köpt enkelbiljett tidigare och övergått till att köpa en seniorbiljett istället. Det är lite upp och ner med andra ord.

Avsikten att spara tid

Avsikten med förändringen var att få till en restidsförkortning. Genom att flytta ut trafiken till riksvägen räknade KLT med att göra en tidsbesparing på två-tre minuter på sträckan Hultsfred-Vimmerby.

Har resultatet blivit som ni förväntade er?

– Ja, vi har erhållit en restidsvinst på två minuter. Man kan tycka ibland att två minuter inte är så mycket, men vi har byggt de här stråken, där vi försöker köra rakare och snabbare i hela Kalmar län, för att minska den totala restiden för de som åker länge. För att det ska bli en attraktiv resa. Så ju längre man åker desto större restidsvinst blir det. Så de här minuterna är betydelsefulla, säger Katharina Seijsing.

Det finns dock en linje, nummer 73 som fortsatt trafikera Storebro centrum med en tur på morgonen och en tur hem på eftermiddagen, som i huvudsak går till och från Vimarskolan – men den är öppen för vem som att åka med.

– Vi kan se att det är 100 procent skolelever som åker med den.

Hur har reaktionerna på förändringen varit?

– Inför den här förändringen var det ju en del synpunkter, men efter själva omläggningen har det varit ytterst få synpunkter som kommit in via kundtjänst och trafikledning. Så vi har inte haft speciellt mycket kundsynpunkter, är den information jag fått idag när jag undersökt saken, säger Katharina Seijsing.

Vad skulle du vilja svara de som inte tycker att det blev bra?

– Vid alla förändringar vi gör är det ett antal resenärer som får det bättre, men vid utflyttningar till de större vägarna förstår jag att det kan vara ett bekymmer när man haft nära till sin hållplats tidigare och får en längre väg att gå. Så för den enskilda resenärer kan det självklart vara en försämring.

Bussarna har som sagt kört den här nya sträckningen drygt ett år. Enligt Katharina Seijsing fortsätter trafikplaneringen gå igenom siffrorna över resandet och vad den här omläggningen ger för resultat framåt.

Läs också: Måste gå 40 minuter till bussen – för att KLT ska spara två