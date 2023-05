Då stängs gatan av – ska förberedas för sommartorget

Det är mellan klockan 07.00 och 16.00 på måndag den 29 maj som sommartorget ska börja förberedas. Då stängs delar av Sevedegatan av för trafik.

Under årets sommartorg, som infaller mellan 29 maj och 8 september, är parkeringarna på Stora torget avstängda. En parkering med handikapptillstånd finns tillgänglig under hela perioden, förutom nu på lördag då är det vårmarknad.

På Sevedegatan sätts en grind upp för att förhindra trafik under vissa tider i höjd med Stadshotellet. Grinden hålls stängd vardagar mellan 18.00-10.00 samt 15.00-10.00 under vardagar före sön- och helgdagar. Under söndagar och helgdagar är grinden stängd hela dagen.