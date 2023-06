Så många besökte ALV och Näs under maj månad

Rekordåret 2019 hade Astrid Lindgrens Värld och Näs hela 38 800 besökare under maj månad. I år är man inte långt efter det. Under maj besöktes ALV och Näs av 37 200 besökare. 34 600 av dem var besökare i parken. Det visar besökssiffrorna för månaden nu när vi gått in i juni.

– Månadsvis, om man tittar på tidigare majmånader, står det sig ganska lika när vi normalt öppnar kring Kristi himmelsfärdshelgen, säger vd:n Joacim Johansson.

Likt nu hade ALV parken öppen i 15 dagar under rekordåret för fyra år sedan.

– Vi tycker verkligen att vi börjat bra. Kristi himmelsfärdshelgen var bra, förra helgen var också bra. Så vi känner med tillförsikt att vi fått en bra start.

Hur ser det ut framåt?

– Orderingången på boendet är det vi kan mäta och vi ser att efterfrågan är hög där. Så utan att ta ut några segrar i förskott, så ser det lovande ut.