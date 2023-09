Ägarlösa katter ska fångas i burar – här är länsstyrelsens uppmaning till ortsborna

Sju ägarlösa och övergivna katter i Vena har fått länsstyrelsen att fatta ett ovanligt beslut att fånga in katterna i fällor. – När vi får in ett ärende görs en bedömning utifrån vilket tillvägagångssätt som ger bäst resultat för att exempelvis fånga in katter, säger Erika Ährlin på länsstyrelsen.

Invånare har slagit larm om att det finns sju svartvita och ägarlösa katter som under en längre tid uppehållit sig på Tunavägen i Vena.

Flera personer ska ha gett dem mat, för att de inte ska behöva svälta. Men det är ingen som tagit på sig ansvaret för dem, utan det tycks som ägaren flyttat och att katterna är kvarlämnade.

Bekräfta att det är rätt katter

I förra veckan tog länsstyrelsen ett beslut att genomföra ett omhändertagande av de här katterna. "Då katterna är utan ägare och kan föröka sig okontrollerat finns en uppenbar risk att en så kallad kattkoloni med förvildade katter bildas", står det i beslutet.

– Katterna kommer att fångas in i fällor mellan den 20 och 27 september. Fällorna kommer att kontrolleras regelbundet och som en säkerhetsåtgärd har vi personer som vet hur katterna ser ut, som kommer bekräfta att vi tar in rätt katter och vi kommer också kontrollera så de inte är id-märkta i form av chipmärkning och tatuering i örat, säger Erika Ährlin, djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Kalmar.

Hur ovanligt skulle du säga att det här tillvägagångssättet är?

– När vi får in ett ärende görs en bedömning utifrån vilket tillvägagångssätt som ger bäst resultat för att exempelvis fånga in katter. Vi får in några anmälningar om hemlösa katter per år. Det är först det senaste året som vi har börjat sätta upp lappar i ett område där flera ägarlösa katter ska fångas in för att informera om ett planerat omhändertagande av katter.

Far illa

Katter utan tillräcklig tillsyn far ofta väldigt illa. I det här fallet har länsstyrelsen också fått information om att en av katterna blivit påkörd och haltar på ett ben.

– Så vi behöver fånga in den katten specifikt. Det bedöms vara absolut nödvändigt från djurskyddssynpunkt, så vi kan avsluta ett eventuellt lidande så snabbt som möjligt, säger Erika Ährlin.

Vad gör ni med de här katterna, som ni fångar in?

– De kommer avlivas, med tanke på att de är väldigt skygga.

Länsstyrelsen anser inte att det är rimligt att uppställning ska bekostas med skattemedel då katterna saknar ägare och kommer behöva en längre tids socialisering innan de kan säljas.

Med anledning av tillfångatagandet med hjälp av burar har länsstyrelsen en uppmaning till kattägare i Vena, att sätta på ett halsband på sin katt så det går att urskilja de katter som har ägare.

– Har man en svartvit katt kan man också skicka in en tydlig bild på sin katt till oss, så skulle en sådan katt fångas in kommer den att släppas ut omgående. Om möjligt kan man också hålla sin katt inomhus under angiven period, säger Erika Ährlin.

Länsstyrelsen har beslutat att omhändertagandet ska gälla omedelbart, även om det överklagas.