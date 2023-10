INSAMLING PÅGÅR: OLIKA BUD KRING PÅSTÅTT MOSKÉBYGGE I VIMMERBY

Genom en flera timmar lång livesändning på Internet i helgen och en insamlingskampanj på sajten vimårbra.se ska Bullerbyn Kulturförening hittills ha samlat in en stor summa pengar till byggnationen av ”Vimmerbys första moské”, som det står att läsa på kampanjsajten och som stöds av föreningen. För att göra realitet av sina planer om en moské med plats för mer än 400 personer har man ställt siktet på att samla in totalt 2,6 miljoner kronor, enligt kampanjens hemsida.

Kampanjsajten Vi mår bra, som startades i våras och har som syfte att samla in donationer för nya moskébyggen i Sverige, har som mål att bygga en ny moské i landet varje månad, skriver man. Just nu pågår exempelvis en insamling för byggandet av en moské i Nybro. Målet är sex miljoner kronor, och man ska hittills samlat in över 4,5 miljoner. Några andra städer som hittills varit aktuella är Helsingborg, Norrköping, Ljungby, Oskarshamn och Luleå.

Enligt hemsidan har Vi mår bra-kampanjen totalt samlat in över 100 miljoner kronor till olika moskébyggen, tolv byggprojekt har säkrats, man har över 6 500 medlemmar och omkring 255 stödjande företag.

Har köpt gamla Preem-fastigheten

Vad gäller insamlingen till Vimmerby stöder Bullerbyn Kulturförening initiativet. Dock är buden olika kring det påstådda moskébygget.

För samtidigt som Bullerbyn Kulturförenings logotyp toppar kampanjsajten där pengar till ”Vimmerbys första moské” med plats för över 400 personer samlas in, skriver föreningens styrelse i ett svar till oss att termen ”moské” är felaktig i deras fall.

Föreningen köpte nyligen den gamla Preem-fastigheten på Storgatan i Vimmerby. Köpekontraktet är underskrivet och handpenning betald enligt överenskommelse, vilket bekräftas av tidigare ägaren Ingemar ”Ingo” Johansson. Där ska man skapa en samlingsplats för föreningens medlemmar och flytta dit de verksamheter som i dag hålls i Sveasalen som man hyr, berättar man.

"Termen moské inte korrekt"

I ett brev till oss från styrelsen för Bullerbyn Kulturförening skriver man följande:

”Tack för att du har tagit kontakt med oss. Vår medlemmar samlas i Svea salen för olika aktiviteter, inklusive arabiskt lärande, syträffar, matlagning, målning, barnläxhjälp och en liten del av det är avsett för bön. Det är en plats där kvinnor, barn och män möts. Därför är termen ”moské” inte korrekt för vår verksamhet. För närvarande hyr vi Svea salen som vår mötesplats. Föreningen har under en lång tid samlat in pengar för att kunna köpa en egen lokal för våra aktiviteter. Under helgen höll vi en fest där människor från olika delar av Sverige deltog, inklusive några kända profiler från Tik Tok. De kända profilerna engagerade sig i att samla in pengar för att stödja vårt mål, nämligen att skaffa en lokal för Bullerby kultur förening.”

Insamlade summan okänd

Hur mycket pengar som har samlats in till köpet och renoveringen av den tidigare Preem-fastigheten i Vimmerby är oklart. Uppgifter på Internet säger allt mellan 200 000 kronor och 1,5 miljoner kronor, medan en person som har hört av sig till oss efter helgens insamling menar att det handlar om mer än så.

Just detta är en av de kompletterande frågor som vi har mejlat till Bullerbyn Kulturförening och undrat över, men inte har lyckats få svar på ännu.

Andra frågor som vi har ställt rör bland annat helgens aktiviteter i Vimmerby, om det påstådda moskébygget för över 400 personer kan avse någon annan lokal än den före detta Preem-macken, hur föreningen stöder insamlingen på kampanjsidan Vi mår bra samt när man räknar med att kunna vara i gång med sin verksamhet i den nya samlingslokalen.