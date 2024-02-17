17 februari 2024
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Lista över alla nya personliga registreringsskyltar i din kommun 2023

Transportstyrelsen godkände 81 personliga registreringsskyltar, både nya och förlängningar, till personer i Kalmar län i fjol. Foto: MostPhotos

Lista över alla nya personliga registreringsskyltar i din kommun 2023

NYHETER 17 februari 2024 08.00

Det finns i dag 584 personliga registreringsskyltar i Kalmar län. Transportstyrelsen godkände 81 skyltar i fjol och 51 av dem var nya, unika, kreativa skyltkombinationer.

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Möjligheten att skaffa en personlig registreringsskylt infördes 1988. Det kostar idag 6 200 kronor och rätten gäller i tio år. Därefter är det möjligt att förlänga licensen ytterligare fem eller tio år mot ny avgift. Skylten får ha mellan två och sju tecken, kombinationen får inte misstas för ett vanligt registreringsnummer eller vara sådan att den kan medföra olägenhet eller väcka anstöt. Om kombinationen motsvarar ett varumärke krävs godkännande av den som har rätten till det.

Transportstyrelsen godkände 81 personliga registreringsskyltar till personer i Kalmar län i fjol. 30 var förlängningar av redan befintliga skyltar och 51 nya, unika skyltar. 

– 81 godkända skyltar är en liten ökning med sju procent jämfört med året innan då 76 skyltar beviljades. I riket som helhet minskar antalet ansökningar om personlig skylt. Vi tror att det sannolikt har med de oroliga ekonomiska tiderna och att det gör att människor håller lite hårdare i plånboken”, säger Eva Isaksen, utredare på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Förändrat arbetssätt

Transportstyrelsens handläggare har fått lägga om sitt arbete till följd av att det blir mer vanligt med svårtydda, kryptiska budskap på skyltarna. När det inte framgår vad den önskade skyltkombinationen har för betydelse eller innebörd behöver den sökande var tydlig och ge bakgrund och motivering till skyltönskemålet för att inte gå ansökan avslagen. 

”Vi gör vad vi kan för att bena ut betydelser och innebörd, men ibland går vi bet och behöver ett förtydligande från den sökande. Förklaringarna är allt mellan himmel och jord. Det kan vara riktnummer eller platser i ett tidigare hemland. Det kan vara en släktings födelsedatum. Kort sagt kan det vara nästan vad som helst. Människors kreativitet är stor”, säger Eva Isaksen.

Fakta

Vimmerby kommun 

Nya personliga registreringsskyltar: XL MM, F4, PLÄPPEN, NABOYAN, REFINED, EH3333

Förlängda personliga registreringsskyltar: RINALDO, KOPPEN, LONNA, BOETT. 

Alla personliga registreringsskyltar: NABOYAN, HAGELIN, BOETT, DAISY, CEH, EL GURU, POBWAHE, ANDERSH, XL MM, FURU 1, HULDIN, IMBA, B3RG, AMON95, KOPPEN, EH3333, LONNA, ASK, PIPPI, 812GTS, LYNBECH, P1800RS, KBJ, 63 BIRD, URBAN E, RINALDO, F40, FLAKA, PLÄPPEN, MKVII, VMAX, REJDVIK, SWES200, JOMPA, ZOBRA10, RÄEKAN, PISTA, V12 SF, DAWAN, 2CV6, MTRSPRT, NAWARR, XXXXXX, ZZZZZZ, XXXZZZ, HENRY 2, REFINED, ARTGOLD 

Hultsfreds kommun

Nya personliga registreringsskyltar: STIGÅKE, CH3WELL, TIMO, YAZAN K, GHARIB. 

Alla personliga registreringsskyltar: JAN I, STIGÅKE, LIMPAN, BÄCK, CHEWELL, BIGO, ROUPE, TIMO, YAZAN K, T  50S, THONY, ELVIS A, REITHER, DRIVEN, SVARTEN, PARVUZ, CH3WELL, GHARIB, GELA, R3ZA, ATIEH

Västerviks kommun: 

Nya personliga registreringsskyltar: SLADÖ, JUNKCAR, HULLDA, GORDAN, SUNCITY, RALLE, IZAC. 

Förlängda personliga registreringsskyltar: SPATI, MINFRUS, ANETTES, OLA HJ, KOLVKAM. 

Alla personliga registreringsskyltar: NOCKE, PIN, LERMAN, LRVIK, HARRI1, LENTE, FROGEYE, H 15644, HO2320, MERELL, ANETTES, RAOUL W, BJÖRKÖ, PDESIGN, FULBIL, HULLDA, A MOLIN, GORDAN, M BERG, LUMIN8, DASTAS, LINDUS, HST AB, OLA HJ, MORRE, BOSONS, ASKEN, AB ROOS, HELMER2, BORUM, KOMETA, GH 1, GH, KOLVKAM, RALLE, HASAN, ALBLKHI, RIV K, INHOEL, SLADÖ, RIDE 1, TUVAN 1, MINMANS, RAMAIR, T G W, NIEMI, HUMLAN2, MINFRUS, P E G, ESKILS, STEF 1, TÖRNS, 27TM, RING, SPATI1, MIXART, SHATRI1, JÖJJE, AVALUND, DB9 007, MISTER, NIGRAN, JUNKCAR, IZAC, WAHLMAN, EV LOL, NAGPAL, SMEDBERG, AND3RS, KURD GO, SPATI, SUNCITY, DOLLY, E XHAFA. 

Kalmar kommun: 

Nya personliga registreringsskyltar: BALEBO1, LITO 1, LITO 2, M2M, TAXIMAX, OTTO, JIMMY P, GG BYGG, KANGE, AJLA, NERW4Y, TVTTSTR, HKRR, RAILOW, RIB DYK, JASHARI, 01 KG. 

Förlängda personliga registreringsskyltar: WIEDE, GICKE, GÄDDA. 

Alla personliga registreringsskyltar: JANY 1, GICKE, NALAN, MININ, D2D, H 1931, JACKIE1, ANEZZO, NO 2 EU, HÅKANS, LN, KUSTOM, FLEMING, LITO, HEDWIG, JB 007, 4SK017Z, BERGS, BERGS1, SIGGE K, JEFF B, MOLIN 1, MEKKA, FLEXI4, AX TS4, BALEBO, THE MOG, BEROS 2, BEROS 3, H8, HWY2HL, LITO 2, NUET, SILJING, BLOMBUD, 2MAS B, ACAR42, HANSSON, CLONE, HJELM5, GOLFPRO, BRATTOO, OTTO, 3000GTO, KANGE, BAA, GÄDDA, MARTINS, AYSE, CELA, PAVO, BULLI, MILOT, ATTO, AFRIN, KJ 4111, 007ISK, MELICIA, GT3 CS, FREDDE, KATAMSO, ELIASS, GABI S, ALOSHE, TVTTSTR, RIB DYK, 01 KG, KITEK, HKRR, R C, CAR4TWO, MINI 2, SPEEDI, ZETTE, X63500, SIMSON, ÖSTERBO, ELDRIV1, FL NET, LITO 1, CARINAZ, ÅKESON, JOCHEN, WIZPING, BIOGAS3, ZIAD1A, ANNNA, WIEDE, KURRE, SAACH, 2 MEAN, 18MKA81, TESSAN P, TAXIMAX, 02TURBO, JIMMY P, ALB, BUSSO, BRATTS, 2TUF4U, C4, SIMONS, SWED 1, Y WAIT, GOT2BME, LS22014, 964JUBI, R1CHARD, ZAZA, XQSIT, BALEBO1, N1LZZON, NERW4Y, MARTINZ, MYS, RAILOW, NI1ZZON, AJLA, GRÄÄS, REKPOL, PUTTEMI, HIGHTOP, ARYAN S, OO16, DBASE 1, PWR4FUN, M2M, TASIN, HELINE, SNUCKE, ZAIDI, DURHAT, TR1UMF, CEAN, TJORVEN, HIVRONI, RIB, IBBEE, KALE, GG BYGG, X LOW, PATROL, GBX, SEROK, ALAN, SINGH 8, DNS, KOBANI, N3RWAY, BRUKIS, DERSIM, GLASNET, JASHARI, JL4BYGG, NERWA. 

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

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