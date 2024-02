Lista över alla nya personliga registreringsskyltar i din kommun 2023

Vimmerby kommun

Nya personliga registreringsskyltar: XL MM, F4, PLÄPPEN, NABOYAN, REFINED, EH3333

Förlängda personliga registreringsskyltar: RINALDO, KOPPEN, LONNA, BOETT.

Alla personliga registreringsskyltar: NABOYAN, HAGELIN, BOETT, DAISY, CEH, EL GURU, POBWAHE, ANDERSH, XL MM, FURU 1, HULDIN, IMBA, B3RG, AMON95, KOPPEN, EH3333, LONNA, ASK, PIPPI, 812GTS, LYNBECH, P1800RS, KBJ, 63 BIRD, URBAN E, RINALDO, F40, FLAKA, PLÄPPEN, MKVII, VMAX, REJDVIK, SWES200, JOMPA, ZOBRA10, RÄEKAN, PISTA, V12 SF, DAWAN, 2CV6, MTRSPRT, NAWARR, XXXXXX, ZZZZZZ, XXXZZZ, HENRY 2, REFINED, ARTGOLD

Hultsfreds kommun

Nya personliga registreringsskyltar: STIGÅKE, CH3WELL, TIMO, YAZAN K, GHARIB.

Alla personliga registreringsskyltar: JAN I, STIGÅKE, LIMPAN, BÄCK, CHEWELL, BIGO, ROUPE, TIMO, YAZAN K, T 50S, THONY, ELVIS A, REITHER, DRIVEN, SVARTEN, PARVUZ, CH3WELL, GHARIB, GELA, R3ZA, ATIEH

Västerviks kommun:

Nya personliga registreringsskyltar: SLADÖ, JUNKCAR, HULLDA, GORDAN, SUNCITY, RALLE, IZAC.

Förlängda personliga registreringsskyltar: SPATI, MINFRUS, ANETTES, OLA HJ, KOLVKAM.

Alla personliga registreringsskyltar: NOCKE, PIN, LERMAN, LRVIK, HARRI1, LENTE, FROGEYE, H 15644, HO2320, MERELL, ANETTES, RAOUL W, BJÖRKÖ, PDESIGN, FULBIL, HULLDA, A MOLIN, GORDAN, M BERG, LUMIN8, DASTAS, LINDUS, HST AB, OLA HJ, MORRE, BOSONS, ASKEN, AB ROOS, HELMER2, BORUM, KOMETA, GH 1, GH, KOLVKAM, RALLE, HASAN, ALBLKHI, RIV K, INHOEL, SLADÖ, RIDE 1, TUVAN 1, MINMANS, RAMAIR, T G W, NIEMI, HUMLAN2, MINFRUS, P E G, ESKILS, STEF 1, TÖRNS, 27TM, RING, SPATI1, MIXART, SHATRI1, JÖJJE, AVALUND, DB9 007, MISTER, NIGRAN, JUNKCAR, IZAC, WAHLMAN, EV LOL, NAGPAL, SMEDBERG, AND3RS, KURD GO, SPATI, SUNCITY, DOLLY, E XHAFA.

Kalmar kommun:

Nya personliga registreringsskyltar: BALEBO1, LITO 1, LITO 2, M2M, TAXIMAX, OTTO, JIMMY P, GG BYGG, KANGE, AJLA, NERW4Y, TVTTSTR, HKRR, RAILOW, RIB DYK, JASHARI, 01 KG.

Förlängda personliga registreringsskyltar: WIEDE, GICKE, GÄDDA.

Alla personliga registreringsskyltar: JANY 1, GICKE, NALAN, MININ, D2D, H 1931, JACKIE1, ANEZZO, NO 2 EU, HÅKANS, LN, KUSTOM, FLEMING, LITO, HEDWIG, JB 007, 4SK017Z, BERGS, BERGS1, SIGGE K, JEFF B, MOLIN 1, MEKKA, FLEXI4, AX TS4, BALEBO, THE MOG, BEROS 2, BEROS 3, H8, HWY2HL, LITO 2, NUET, SILJING, BLOMBUD, 2MAS B, ACAR42, HANSSON, CLONE, HJELM5, GOLFPRO, BRATTOO, OTTO, 3000GTO, KANGE, BAA, GÄDDA, MARTINS, AYSE, CELA, PAVO, BULLI, MILOT, ATTO, AFRIN, KJ 4111, 007ISK, MELICIA, GT3 CS, FREDDE, KATAMSO, ELIASS, GABI S, ALOSHE, TVTTSTR, RIB DYK, 01 KG, KITEK, HKRR, R C, CAR4TWO, MINI 2, SPEEDI, ZETTE, X63500, SIMSON, ÖSTERBO, ELDRIV1, FL NET, LITO 1, CARINAZ, ÅKESON, JOCHEN, WIZPING, BIOGAS3, ZIAD1A, ANNNA, WIEDE, KURRE, SAACH, 2 MEAN, 18MKA81, TESSAN P, TAXIMAX, 02TURBO, JIMMY P, ALB, BUSSO, BRATTS, 2TUF4U, C4, SIMONS, SWED 1, Y WAIT, GOT2BME, LS22014, 964JUBI, R1CHARD, ZAZA, XQSIT, BALEBO1, N1LZZON, NERW4Y, MARTINZ, MYS, RAILOW, NI1ZZON, AJLA, GRÄÄS, REKPOL, PUTTEMI, HIGHTOP, ARYAN S, OO16, DBASE 1, PWR4FUN, M2M, TASIN, HELINE, SNUCKE, ZAIDI, DURHAT, TR1UMF, CEAN, TJORVEN, HIVRONI, RIB, IBBEE, KALE, GG BYGG, X LOW, PATROL, GBX, SEROK, ALAN, SINGH 8, DNS, KOBANI, N3RWAY, BRUKIS, DERSIM, GLASNET, JASHARI, JL4BYGG, NERWA.