Lista över alla nya personliga registreringsskyltar i din kommun 2023

Vimmerby kommun
Nya personliga registreringsskyltar: XL MM, F4, PLÄPPEN, NABOYAN, REFINED, EH3333
Förlängda personliga registreringsskyltar: RINALDO, KOPPEN, LONNA, BOETT.
Alla personliga registreringsskyltar: NABOYAN, HAGELIN, BOETT, DAISY, CEH, EL GURU, POBWAHE, ANDERSH, XL MM, FURU 1, HULDIN, IMBA, B3RG, AMON95, KOPPEN, EH3333, LONNA, ASK, PIPPI, 812GTS, LYNBECH, P1800RS, KBJ, 63 BIRD, URBAN E, RINALDO, F40, FLAKA, PLÄPPEN, MKVII, VMAX, REJDVIK, SWES200, JOMPA, ZOBRA10, RÄEKAN, PISTA, V12 SF, DAWAN, 2CV6, MTRSPRT, NAWARR, XXXXXX, ZZZZZZ, XXXZZZ, HENRY 2, REFINED, ARTGOLD
Hultsfreds kommun
Nya personliga registreringsskyltar: STIGÅKE, CH3WELL, TIMO, YAZAN K, GHARIB.
Alla personliga registreringsskyltar: JAN I, STIGÅKE, LIMPAN, BÄCK, CHEWELL, BIGO, ROUPE, TIMO, YAZAN K, T 50S, THONY, ELVIS A, REITHER, DRIVEN, SVARTEN, PARVUZ, CH3WELL, GHARIB, GELA, R3ZA, ATIEH
Västerviks kommun:
Nya personliga registreringsskyltar: SLADÖ, JUNKCAR, HULLDA, GORDAN, SUNCITY, RALLE, IZAC.
Förlängda personliga registreringsskyltar: SPATI, MINFRUS, ANETTES, OLA HJ, KOLVKAM.
Alla personliga registreringsskyltar: NOCKE, PIN, LERMAN, LRVIK, HARRI1, LENTE, FROGEYE, H 15644, HO2320, MERELL, ANETTES, RAOUL W, BJÖRKÖ, PDESIGN, FULBIL, HULLDA, A MOLIN, GORDAN, M BERG, LUMIN8, DASTAS, LINDUS, HST AB, OLA HJ, MORRE, BOSONS, ASKEN, AB ROOS, HELMER2, BORUM, KOMETA, GH 1, GH, KOLVKAM, RALLE, HASAN, ALBLKHI, RIV K, INHOEL, SLADÖ, RIDE 1, TUVAN 1, MINMANS, RAMAIR, T G W, NIEMI, HUMLAN2, MINFRUS, P E G, ESKILS, STEF 1, TÖRNS, 27TM, RING, SPATI1, MIXART, SHATRI1, JÖJJE, AVALUND, DB9 007, MISTER, NIGRAN, JUNKCAR, IZAC, WAHLMAN, EV LOL, NAGPAL, SMEDBERG, AND3RS, KURD GO, SPATI, SUNCITY, DOLLY, E XHAFA.
Kalmar kommun:
Nya personliga registreringsskyltar: BALEBO1, LITO 1, LITO 2, M2M, TAXIMAX, OTTO, JIMMY P, GG BYGG, KANGE, AJLA, NERW4Y, TVTTSTR, HKRR, RAILOW, RIB DYK, JASHARI, 01 KG.
Förlängda personliga registreringsskyltar: WIEDE, GICKE, GÄDDA.
Alla personliga registreringsskyltar: JANY 1, GICKE, NALAN, MININ, D2D, H 1931, JACKIE1, ANEZZO, NO 2 EU, HÅKANS, LN, KUSTOM, FLEMING, LITO, HEDWIG, JB 007, 4SK017Z, BERGS, BERGS1, SIGGE K, JEFF B, MOLIN 1, MEKKA, FLEXI4, AX TS4, BALEBO, THE MOG, BEROS 2, BEROS 3, H8, HWY2HL, LITO 2, NUET, SILJING, BLOMBUD, 2MAS B, ACAR42, HANSSON, CLONE, HJELM5, GOLFPRO, BRATTOO, OTTO, 3000GTO, KANGE, BAA, GÄDDA, MARTINS, AYSE, CELA, PAVO, BULLI, MILOT, ATTO, AFRIN, KJ 4111, 007ISK, MELICIA, GT3 CS, FREDDE, KATAMSO, ELIASS, GABI S, ALOSHE, TVTTSTR, RIB DYK, 01 KG, KITEK, HKRR, R C, CAR4TWO, MINI 2, SPEEDI, ZETTE, X63500, SIMSON, ÖSTERBO, ELDRIV1, FL NET, LITO 1, CARINAZ, ÅKESON, JOCHEN, WIZPING, BIOGAS3, ZIAD1A, ANNNA, WIEDE, KURRE, SAACH, 2 MEAN, 18MKA81, TESSAN P, TAXIMAX, 02TURBO, JIMMY P, ALB, BUSSO, BRATTS, 2TUF4U, C4, SIMONS, SWED 1, Y WAIT, GOT2BME, LS22014, 964JUBI, R1CHARD, ZAZA, XQSIT, BALEBO1, N1LZZON, NERW4Y, MARTINZ, MYS, RAILOW, NI1ZZON, AJLA, GRÄÄS, REKPOL, PUTTEMI, HIGHTOP, ARYAN S, OO16, DBASE 1, PWR4FUN, M2M, TASIN, HELINE, SNUCKE, ZAIDI, DURHAT, TR1UMF, CEAN, TJORVEN, HIVRONI, RIB, IBBEE, KALE, GG BYGG, X LOW, PATROL, GBX, SEROK, ALAN, SINGH 8, DNS, KOBANI, N3RWAY, BRUKIS, DERSIM, GLASNET, JASHARI, JL4BYGG, NERWA.