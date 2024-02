Nu sänker de ledande kedjorna priset på bensin och diesel

De ledande drivmedelskedjorna sänker i dag priserna på bensin och diesel. För första gången sedan början av månaden är dieselpriset under 19 kronor igen.

På bemannade stationer sänks riktpriset för 95-oktanig bensin med 20 öre till 18,29 kronor per liter. Sänkningen på diesel är 30 öre till 18,99 kronor per liter. Den 6 februari var senast som dieselpriset var under 19 kronor, rapporterar TT.

Priset på biodiesel (HVO100) sänks också med 30 öre och kostar nu 22,59 kronor per liter. Priserna på fordonsgas och etanol förblir oförändrade.

Drivmedlespriserna kan ha lokala variationer och är generellt lägre på obemannade stationer.