Förskolan ska också spara – så många tjänster kan försvinna

Det var i maj 2023, samtidigt som beslutet om att utreda skolstrukturen kom, som barn- och utbildningsnämnden tog beslut om att reducera skolpengen med fyra miljoner kronor och förskolepengen med två miljoner kronor.

Redan då stod det klart att det skulle innebära att ett antal tjänster skulle försvinna från och med höstterminen 2024. Nu pågår fackliga förhandlingar inom förskolans värld.

– Just nu hanterar rektorerna den minskade förskolepengen men man hanterar också underskottet från 2023 som ska läggas till i den summan. Det är någonstans mellan fem och sju miljoner kronor. Det är kämpigt och vi är i samma båt som grundskolan, säger Eva Johansson, verksamhetschef för förskolan.

Dessutom föddes färre barn 2023 än 2022. Det rör sig om 20 barn färre, då det föddes 137 barn i kommunen under förra året jämfört med 157 barn 2022. Det ger, precis som för grundskolan, färre barn i förskoleålder.

– Det är något som vi har att förhålla oss till också. Vi behöver anpassa vår organisation för att kunna hålla budget och det är en stor utmaning.

Fackliga förhandlingar pågår

De fackliga förhandlingarna pågår och då ska det fastställas hur stor övertaligheten är.

– Det är en del rektorer som har flera övertaliga i personalen och vissa som inte har några alls. Det kan se väldigt olika ut, men den minskade förskolepengen är personalkostnader vi behöver minska.

Hur många tjänster handlar det om?

– Jag kanske kan säga mer om det i slutet av veckan, men det är ungefär mellan nio och elva tjänster. Det är inget varsel om uppsägning, utan det är en övertalighet vi har hos oss.

"Stor oro"

Eva Johansson säger att det här skapar en stor oro inom förskolans verksamhet.

– Vi är igång i processen med de fackliga förhandlingarna och vi vill komma till avslut i processen, eftersom det här skapar en väldigt stor oro i organisationen. Men det är saker som tar tid och som ska göras på bästa sätt. Att det blir färdigt den här veckan tror jag inte. Vi kan komma att behöva mer tid. Det är olika besked man ger vid olika tidpunkter, men jag vill att det ska vara förhandlat och klart innan jag säger något mer om det.

Hur oroad är du över den här situationen?

– Jag har en stor oro gällande alla barns rätt till utbildning. Jag tänker då på det statliga kravet på en likvärdighet i undervisning oavsett de lokala förutsättningarna, att ge barnet utbildning och en god omsorg. Ibland uppstår en klyfta mellan den statliga förväntningen och kommunens budget. 2018 blev utbildning- och undervisningsbegreppet tydligare i förskolans läroplan. För att vi ska kunna leva upp till de kraven krävs bland annat att vi delar in barnen i mindre grupper. Det för med sig att vi behöver pedagoger till dessa. Vi har även utmaningar med att bemanna under hela dagen. I dag är många barn ganska långa dagar på förskolan. Det kommer flera barn tidigt och går hem sent. Har man exempelvis ett 20-tal barn till frukost och lika många till mellanmål så behövs det ett antal pedagoger inom dessa tider. Det ger framför allt de små enavdelningsförskolorna stora utmaningar i att hålla budget, säger hon och fortsätter:

– Jag vill betona att både rektorer och medarbetare gör ett fantastiskt arbete. Man vänder och vrider på situationen för att hålla budget och få den i balans.

Finns det en risk att personaltätheten minskar per barn?

– Att det föds färre barn har vi att förhålla oss till. Det finns en oro på vissa håll, men vi måste vara här och nu. Jag vet inte det nu, så kan inte uttala mig om det på så sätt.